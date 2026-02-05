Su NoteBookLM arriva Video Overview su Android

Sta arrivando online un assistente che ha l’ambizione di essere “perfetto” per chi deve gestire montagne di documenti senza perdere il controllo. Si tratta di NotebookLM, uno strumento che fino a ieri era considerato “solo” un ottimo compagno per sintetizzare PDF e appunti, ma che ora ha deciso di alzare l’asticella. Quest’ultimo, infatti, è diventato un alleato prezioso anche per chi scrive un diario o si concede ricerche creative. A tal proposito, è stata annunciata una notizia che sta facendo felici molti utenti. Ovvero l’arrivo di Video Overview anche sui dispositivi Android. Tale funzione permette di trasformare i contenuti di un notebook in brevi video riassuntivi. L’intelligenza artificiale estrae immagini, citazioni e dati chiave, unendoli insieme con una narrazione audio che guida gli utenti attraverso i concetti principali.

NotebookLM: cosa cambia con l’arrivo di Video Overview su Android

Tale novità, segnalata inizialmente da 9to5Google e ora in fase di rilascio globale, si trova direttamente nella sezione Studio dell’app. Oltre alla comodità del formato video, Google ha aggiunto un tocco di flessibilità in più per le infografiche, permettendo così di scegliere tra il formato orizzontale, verticale o quadrato. A tale novità si aggiungeranno anche i Slide Deck personalizzabili. Anche se le note ufficiali dell’aggiornamento li citano già, la funzione sembra essere ancora in fase di attivazione progressiva. L’idea è quella di permettere una personalizzazione profonda delle slide, andando oltre la semplice generazione automatica. In tal modo, si punta a dare all’utente il controllo sullo stile e sulla struttura.

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Il vero punto di forza di NotebookLM, però, resta la sua capacità di “parlare” con le fonti. Se lo si collega a un video di YouTube o a una cartella di documenti complessi, non si limita a fare il riassunto, ma diventa un vero partner con cui dialogare. Gli utenti possono fargli domande specifiche, chiedergli di creare tabelle comparative o di organizzare i dati in modo che abbiano senso per uno specifico obiettivo.