Google Pixel 10: prezzo in caduta libera su Amazon, -36%

Google Pixel 10 è chiaramente uno smartphone che abbraccia alla perfezione la fascia medio-alta, promettendo ottime specifiche tecniche, con un prezzo di vendita più che bilanciato, anche dal rapporto qualità/prezzo superiore alle aspettative, dimostrando a tutti gli effetti quanto basti poco per realizzare un device di alto livello, senza “spennare” il consumatore. La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione.

La scheda tecnica del device ci parla di un prodotto che dimensionalmente risulta essere allineato con gli standard e le abitudini del momento, mettendo a disposizione un peso di 204 grammi, con 152,8 x 72 x 8,6 mm di spessore. Il tutto vi porta ad avere tra le mani un display più piccolo della media, essendo da 6,3 pollici, ma qualitativamente migliore: OLED con densità di 422 ppi, risoluzione di 1080 x 2424 pixel, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2.

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Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 48 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 10,8 megapixel e anche un teleobiettivo da 13 megapixel. Il processore, infine, è il solito ottimo Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,78 GHz, fermo restando avere al suo fianco anche 12GB di RAM.

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Google Pixel 10: i prezzi scendono del 36% su Amazon

Un prezzo così basso difficilmente ce lo saremmo mai immaginati, infatti il Google Pixel 10 parte da 899 euro e scende del 36%, fino ad arrivare ad un investimento finale da sostenere di 577 euro. La spedizione a domicilio è gestita da Amazon, e si può acquistare a questo link un prodotto completamente sbrandizzato con garanzia della durata di 2 anni. Le colorazioni tra cui è possibile scegliere sono sostanzialmente quattro, senza differenze impattanti in termini di performance.