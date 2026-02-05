Galaxy S26 Ultra: tra le novità anche il supporto al terminale Linux

Samsung, con i nuovi Galaxy S26 Ultra, sembra avere un obiettivo chiaro: provare ad allargare il raggio d’azione del suo flagship. Sono diverse le indiscrezioni emerse a tal proposito. A tal proposito, oltre all’introduzione di Privacy Display l’azienda punta anche ad un’ulteriore novità. Nelle ultime ore, infatti, alcuni log trapelati e analizzati da Android Authority hanno acceso l’interesse riguardo alcuni file di sistema del Galaxy S26 Ultra. Qui compaiono riferimenti all’Android Virtualization Framework, una componente che finora mancava sui dispositivi Galaxy. Un’opzione fondamentale per eseguire un ambiente Linux completo su Android. Il tempismo non è casuale. Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato con One UI 8.5 e basarsi su Android 16 QPR2, ovvero la versione del sistema operativo in cui Google ha deciso di aprire le porte a tale funzione in maniera concreta. Considerando tale premessa, l’ipotesi che Samsung stia preparando il terreno diventa sempre più credibile.

Samsung: ecco cosa potrebbe cambiare con i nuovi Galaxy S26 Ultra

Avere un vero terminale Linux su uno smartphone cambia il modo in cui quel dispositivo può essere utilizzato. Significa avere accesso a strumenti che normalmente vivono su un computer: ambienti di sviluppo, compilazione di codice, script complessi, tool di sistema. Per l’utente medio resterà una curiosità, ma per sviluppatori, studenti e smanettoni di lungo corso potrebbe diventare uno dei motivi principali per scegliere un Galaxy S26 Ultra.

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Ovviamente, al momento, manca la conferma ufficiale da parte di Samsung, e i leak vanno sempre presi con la dovuta cautela. Però la presenza dell’AVF nei log e la coincidenza con Android 16 QPR2 rendono tale scenario più solido. Nel frattempo continuano a emergere voci anche sul resto delle specifiche. Il lancio, previsto salvo sorprese per il 25 febbraio, si avvicina rapidamente. Non resta, dunque, che attendere per scoprire se Samsung avrà davvero deciso di trasformare il suo flagship in qualcosa di più di un semplice smartphone.