HP OmniBook Ultra Flip x360 con prezzo assurdo: -26% su Amazon

Con un 26% sul prezzo di listino, oggi Amazon vi consente di acquistare l’HP OmniBook Ultra Flip x360 14-fh0003sl con un prezzo davvero super vantaggioso. Non a caso, tale sconto va a ottimizzare ulteriormente il rapporto qualità/prezzo di questo device. Tra i tanti punti di forza, non manca un eccellente sistema operativo che consente all’utente di lavorare ovunque senza rinunciare alle prestazioni con Windows 11 e la tecnologia di collaborazione, sicurezza e connetività di HP.

Inoltre, la dotazione dell’AI migliora le prestazioni in tempo reale, adattandosi alle esigenze per un’esperienza di utilizzo efficiente e senza interruzioni.

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HP OmniBook Ultra Flip x360 in offerta su Amazon

Il processore Intel Core Ultra offre un’esperienza notebook premium con funzionalità AI avanzate, una GPU Intel Arc integrata e un equilibrio ottimale tra durata della batteria e prestazioni. Questi sono solamente alcuni degli elementi che contribuiscono a rendere questo device a marchio HP eccellente.

Ottenere il massimo, con questo device, è possibile. Con la nuova applicazione HP AI Companion, infatti, si migliorano le attività quotidiane con strumenti e soluzioni AI in grado di aumentare la propria produttività. Tra i tanti punti di forza, non mancano 16GB LPDDR5x di Ram integrata con frequenza di 8553 MT/s e un SSD PCIe NVMe M.2 da 1TB che consente un avvio istantaneo e veloce in ogni istante.

Siete in cerca di un nuovo dispositivo da poter utilizzare per poter portare a termine diverse tipologie di progetti? Se la risposta è sì, non potete non tenere in considerazione le qualità di questo device a marchio HP. Motivo per cui tantissimi utenti hanno già deciso di acquistarlo per usufruire delle potenzialità. Con lo sconto Amazon del 26% avete l’occasione per pagarlo solamente 813,99 euro anziché 1.099,99 euro.