MPS avvisa i clienti di fare attenzione alle e-mail truffa

Gli utenti MPS devono prestare la massima attenzione alle potenziali e-mail di phishing a loro rivolte. L’istituto di credito, infatti, ha avviato una campagna di comunicazione rivolta ai propri clienti per avvisarli di potenziali truffe in arrivo sulle caselle di posta elettronica.

Una nuova truffa orientata direttamente ai clienti MPS ha iniziato a diffondersi in rete e la minaccia è ben più grave di quanto può sembrare. Le segnalazioni ricevute da MPS riguardano e-mail fraudolente che risultano provenire dall’indirizzo info@mps.it.

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Ad un utente distratto potrebbe sembrare un normale messaggio dalla banca e, pertanto, assolutamente sicuro. Tuttavia, il messaggio in questione non è assolutamente inviato da Banca Monte dei Paschi di Siena e contiene un allegato malevolo.

Gli utenti MPS devono essere vigili. Scopri le nuove truffe via e-mail e come difenderti da potenziali minacce.

Tale allegato, una volta aperto, potrebbe compromettere il sistema, attivando una serie di software malevoli all’insaputa degli utenti. Una volta ottenuto il controllo del dispositivo, gli hacker potrebbero avere accesso a tutti i dati memorizzati tra cui anche le password dell’account bancario.

Come sempre in questi casi, il messaggio va eliminato immediatamente se si dovesse avere la fortuna di riconoscere il tentativo di truffa. Inoltre, è buona prassi non aprire gli allegati provenienti da indirizzi inusuali prima di averne verificato l’autenticità. Infine, è consigliabile non cliccare su alcun link presente all’interno dell’e-mail per evitare di attivare download automatici e compromettere il sistema.

Il consiglio da parte di MPS è quello di porre sempre la massima attenzione quando si naviga online, anche se si stanno semplicemente leggendo le proprie mail. Nel caso in cui aveste ricevuto la mail di truffa e aveste aperto l’allegato, è necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato per effettuare una bonifica del dispositivo utilizzato.

Banca Monte dei Paschi di Siena sta avvisando tutti i propri utenti con un messaggio di avviso in fase di accesso all’Home Banking. Inoltre, nel caso fosse necessario, è possibile contattare la Banca al numero telefonico 800 916090.