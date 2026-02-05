Samsung Galaxy S26 Ultra, dietrofront: niente magneti integrati per la ricarica Qi2

Per qualche settimana l’idea era sembrata concreta: la nuova generazione Galaxy S26 avrebbe potuto finalmente integrare i magneti direttamente nello chassis, portando su Android un supporto nativo allo standard di ricarica Qi2, simile a quello visto su iPhone con MagSafe o sui futuri Pixel con PixelSnap. Le ultime indiscrezioni, però, stanno ridimensionando in modo netto questo scenario, almeno per Galaxy S26 Ultra.

I primi dubbi nati dalle cover trapelate

I segnali di incertezza sono emersi con la comparsa online di alcune cover dedicate alla serie Galaxy S26. Le immagini mostravano due varianti distinte: una dotata di anello magnetico e una completamente priva di questo elemento. Un dettaglio che ha fatto sorgere più di una domanda. Se i magneti fossero davvero integrati nello smartphone, la presenza dell’anello nella cover non avrebbe avuto particolare utilità. Da qui l’ipotesi che i nuovi top di gamma Samsung possano essere solo Qi2 ready, esattamente come i modelli precedenti, senza magneti interni.

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Ice Universe chiarisce la situazione

Nelle ultime ore il tema si è ulteriormente acceso, spingendo Ice Universe a intervenire direttamente. Il leaker, considerato una delle fonti più affidabili quando si parla di dispositivi Samsung, ha affermato sul proprio profilo X che Galaxy S26 Ultra non sarà dotato di magneti integrati. Questo significa, di fatto, nessun supporto nativo alla ricarica magnetica Qi2.

Secondo le informazioni condivise, gli accessori magnetici già emersi in rete per i prossimi flagship funzioneranno esattamente come quelli attuali per la serie Galaxy S25. In pratica, i magneti saranno presenti negli accessori, non nello smartphone, garantendo compatibilità ma senza un’integrazione diretta a livello hardware.

Fino a poco tempo fa, osservando le cover con l’anello magnetico, si poteva pensare a una scelta puramente estetica, affiancata da versioni più sobrie per chi preferisce un design pulito. Le parole di Ice Universe, invece, spostano l’interpretazione su un piano più tecnico e meno ottimistico.