Robot DREAME L10s Ultra Gen 2 a prezzo incredibile: Amazon taglia il prezzo del 30%

Dite addio alla classica aspirapolvere. Il mercato offre ormai numerose soluzioni alternative che consentono di semplificare la pulizia degli ambienti della casa come questo robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME L10s Ultra Gen 2. Non a caso, si tratta di un dispositivo che dispone di una strategia di pulizia personalizzata per tappeti e moquette.

Nello specifico, la funzione di aspirazione potenziata, la pulizia intensiva e prioritaria e le impostazioni personalizzabili dedicate semplificano la pulizia di tappeti e moquette. Pulire qualunque ambiente e differenti superfici diventa rapido e semplice con questo robot a marchio DREAME.

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Robot DREAME L10s Ultra Gen 2 in offerta

Uno sconto del 30% sul prezzo di listino consente di acquistare questo robot aspirapolvere lavapavimenti DREMAE L10s Ultra Gen 2 al prezzo di soli 349 euro. Quale momento migliore, dunque, se non questo dato che Amazon va a ottimizzare il rapporto qualità/prezzo rispetto ad altri giorni?

Ogni angolo può essere raggiunto grazie al MopExtend RoboSwing. Quest’ultimo, infatti, raggiunge facilmente le zone più strette e difficili per una pulizia profonda. Uno dei punti di forza è la possibilità di utilizzarlo anche in ambienti con animali domestici. Non a caso, questo robot DREAME identifica in modo intelligente e pulisce due volte le aree per gli animali domestici, aumentando la raccolta della polvere per catturare i peli degli animali e rendere la pulizia del sacchetto più semplice.

A rendere particolarmente eccellente l’esperienza d’uso e la potenzialità di questo robot, l’aspirazione Vormax da 10.000 Pa che sfrutta la potente aspirazione da 10.000 Pa per rimuovere sporco e peli in qualsiasi angolo. Siete stanchi di dover utilizzare ogni giorno un’aspirapolvere classica e pesante? Oggi potete acquistare il robot DREAME L10s Ultra Gen 2 al costo di soli 349 euro anziché 399 euro grazie al -30% sul prezzo di listino.