Lyca punta sul Low Cost: dati abbondanti e prezzi aggressivi per sfidare i big della telefonia

Nel mercato sempre più affollato della telefonia mobile italiana, Lyca prova a ritagliarsi spazio puntando su una combinazione che parla direttamente al portafoglio degli utenti. Parliamo di tanti giga, costi contenuti e procedure di attivazione estremamente semplici. L’ultima proposta, riservata a chi effettua la portabilità del numero, prevede un pacchetto che abbina 180GB di traffico mensile a un canone inferiore ai 6euro, accompagnato da minuti illimitati e un quantitativo di SMS pensato per coprire le esigenze di base. Non si tratta soltanto di una promozione spot, ma di un messaggio chiaro al mercato, la guerra dei prezzi è tutt’altro che finita.

Lyca insiste anche sull’accesso al 5G full speed per le offerte abilitate, cercando di superare l’idea che il low cost significhi automaticamente prestazioni ridotte. La promessa è quella di una navigazione fluida, adatta non solo allo streaming e ai social, ma anche a un utilizzo più intensivo dei servizi digitali. A ciò si aggiunge il supporto alla tecnologia eSIM, che consente di attivare una linea in pochi minuti senza attendere la consegna fisica della scheda.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dietro queste scelte c’è una strategia precisa. Essa consiste nell’abbassare le barriere d’ingresso e semplificare il passaggio da un operatore all’altro. L’assenza di costi di attivazione e la gestione interamente online di molte operazioni rendono il cambio di operatore meno traumatico.

Lyca tra flessibilità contrattuale e copertura internazionale

Uno degli elementi che Lyca utilizza per differenziarsi è la struttura ricaricabile delle sue offerte. Niente contratti a lungo termine, nessuna penale di uscita e rinnovi mensili che permettono all’utente di mantenere il controllo totale sulla spesa. Questo modello risponde alle esigenze di una fascia sempre più numerosa di consumatori che preferisce evitare impegni vincolanti, soprattutto in un periodo di incertezza economica.

Interessante anche l’attenzione al roaming europeo, che include non solo i Paesi UE ma anche mercati come Ucraina e Moldavia. Insomma, con oltre 15 milioni di clienti attivi in più di venti Paesi, Lyca continua a costruire la propria identità come operatore globale orientato al prezzo, ma sempre più attento anche ai servizi digitali.

Resta fondamentale anche il tema della trasparenza. Le condizioni di utilizzo, il rinnovo automatico e le regole sul credito residuo sono aspetti che richiedono attenzione da parte degli utenti, ma fanno parte di un modello ormai consolidato nel settore delle offerte low cost. In un mercato dove la concorrenza è spietata e la fedeltà al brand sempre più fragile, Lyca gioca la carta della semplicità. Meno vincoli, più dati e costi prevedibili.