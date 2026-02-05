Galaxy Z Fold 8 quest’anno sarà il dispositivo di punta di Samsung

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per Samsung nel segmento dei pieghevoli. Per la prima volta, Galaxy Z Fold 7ha superato il modello Flip in termini di vendite, un risultato significativo se rapportato alle dinamiche storiche della gamma. Un segnale che l’azienda di Seoul sembra intenzionata a valorizzare anche nel 2026, orientando la produzione e le aspettative commerciali verso Galaxy Z Fold 8.

Un cambio di equilibrio tra Fold e Flip

Tradizionalmente, i modelli Flip hanno beneficiato di un prezzo più accessibile e di promozioni più aggressive, fattori che ne hanno sostenuto la diffusione. Il 2025 ha invece mostrato un interesse crescente verso il Fold, probabilmente legato al valore aggiunto percepito: un dispositivo capace di cambiare form factor e modalità d’uso, avvicinandosi a un’esperienza più produttiva.

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Questo cambio di rotta avrebbe spinto Samsung a rivedere le proprie priorità industriali. Le indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud indicano infatti l’intenzione di produrre, per la prima volta, un numero maggiore di unità Fold rispetto ai Flip. Le stime parlano di circa 3,5 milioni di Galaxy Z Fold 8 contro 2,5–3 milioni di Galaxy Z Flip 8.

Numeri e aspettative per il 2026

Resta da chiarire se nel totale dei Fold rientri anche il possibile Fold Wide, variante su cui Samsung starebbe preparando circa 1 milione di unità. Al di là di questo dettaglio, il messaggio appare chiaro: l’azienda si attende vendite complessive superiori rispetto alla gamma 2025, che si è avvicinata ai 6 milioni di dispositivi.

L’orientamento verso il Fold riflette una maggiore fiducia nella maturità del prodotto. Galaxy Z Fold 7 ha infatti risolto diversi limiti storici della serie, contribuendo a migliorare percezione e affidabilità del formato.

Una scommessa che va confermata

Il punto interrogativo riguarda la ripetibilità del fenomeno. Il successo del Fold 7 potrebbe essere stato favorito da interventi mirati e da un salto qualitativo percepito; resta da capire se il pubblico sarà pronto ad accogliere un nuovo aggiornamento con la stessa convinzione.