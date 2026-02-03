Samsung: nuova Pin Collection per i Giochi Olimpici

Le pin olimpiche non sono mai state semplici oggetti. Fin dalle prime edizioni dei Giochi sono diventate simboli di condivisione, scambio e amore per lo sport. A tal proposito, con l’attesa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che diventa sempre più palpabile cresce l’interesse anche per tali oggetti. È proprio dall’incontro tra tali due universi che prende forma la Pin Collection firmata Samsung. Un progetto che guarda alla tradizione olimpica e la reinterpreta in chiave contemporanea. La collezione si sviluppa come un racconto visivo fatto di segni, colori e riferimenti condivisi. Nel dettaglio, sono disponibili dieci pin esclusive che celebrano gli sport olimpici e paralimpici, i luoghi iconici di Milano Cortina 2026 e un’idea di partecipazione inclusiva. A dare forma a tale visione è Olimpia Zagnoli, illustratrice italiana apprezzata a livello internazionale per il suo stile fatto di colori pastello, con forme morbide e figure essenziali.

Per i Giochi Olimpici Invernali Samsung presenta una nuova Pin Collection

Dal 6 al 22 febbraio, tale narrazione prenderà vita in diverse città italiane. Il tutto attraverso una rete di settanta punti vendita MediaWorld e il Samsung Experience Store di Arese. Quest’ultimi luoghi, in tale occasione, saranno trasformati in ambienti di scambio e partecipazione attiva. Qui, infatti, il pubblico potrà vivere il collezionismo come esperienza attiva, interagendo con i promoter Samsung, giocando e rispondendo a un quiz. Alla fine di tale esperienza, sarà possibile ritirare le pin senza alcun obbligo di acquisto. Si tratta di un momento leggero e informale, pensato per creare dialogo e curiosità, più che per “distribuire” semplici gadget. Un’idea in linea con la visione proposta da Samsung con la nuova collezione. La Pin Collection Olimpica 2026 racconta così uno scenario ben preciso. Ovvero quello di un design che accompagna le persone, che crea legami reali prima ancora che tecnologici e che invita a sentirsi parte di una comunità.