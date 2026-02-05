Feder Flash 100 ora con i primi due rinnovi GRATIS

È da qualche tempo che l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile sta proponendo una super promozione che prevede i primi due mesi di rinnovo totalmente gratis. Questa promo è valida se si passa a Feder Mobile dal suo sito ufficiale, richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. La promo in questione è stata ora estesa anche ad un’altra offerta dell’operatore, ovvero l’offerta Feder Flash 100.

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Feder Flash 100, ora anche questa offerta con i primi due mesi di rinnovo gratuiti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha esteso la sua promozione di punta ad un’altra delle sue offerte. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta di rete mobile denominata Feder Flash 100. Ora gli utenti che attiveranno questa offerta online sul sito dell’operatore potranno usufruire di ben due mesi di rinnovo gratuiti.

Nello specifico, con Feder Flash 100 gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Questi si potranno utilizzare per navigare con una connettività massima pari al 4G ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il bundle dell’offerta mette poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a soli 4,99 euro al mese.

La promozione dei primi due mesi di rinnovo gratuiti è valida anche per i nuovi clienti che decideranno di passare all’operatore attivando l’offerta Feder Flash 150. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un maggior quantitativo di traffico dati, pari questa volta a 150 GB. Anche con questa offerta sono poi compresi minuti di chiamate illimitati e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari in questo caso a 5,99 euro al mese.