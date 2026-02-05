Euronics: un nuovo VOLANTINO ricco di sconti ti aspetta adesso

San Valentino si avvicina e Euronics ha deciso di trasformare il tuo shopping! Tra cuoricini e cioccolato, il nuovo volantino Star Lovers è una mappa dei desideri, piena di sorprese per chi ama la tecnologia e le novità. Non importa se sei romantico incallito o semplice amante delle offerte: Euronics ha pensato a tutti, con prodotti che fanno dire wow e prezzi top. Preparati a scoprire gadget, elettrodomestici e smartphone che possono diventare il regalo perfetto! Questo volantino Star Lovers è la scusa perfetta per passare dallo store e lasciarti conquistare dalle offerte più dolci dell’anno.

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Offerte wow per San Valentino

Al Euronics, la tecnologia e la praticità si incontrano: la HIGO Friggitrice elettrica ad aria digitale 8L FA-80 è tua a soli 89,90 euro, perfetta per snack croccanti senza sensi di colpa. Se ami le colazioni romantiche, il HIGO Tostapane con pinze TP-13 ti conquista a 39,90 euro. Per capelli sempre impeccabili, prova inoltre il ROWENTA Asciuga capelli HY8310F0-Nero a 99,90 euro oppure il top di gamma DYSON Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT a 399 euro, vero sogno da regalo.

Non mancano le chicche per gli amanti degli smartphone: MOTOROLA MOTO G86 5G-COSMIC SKY è a 199 euro, il VIVO MOBILE V60 LITE SPECIAL PACK-POP PINK a 299 euro, il futuristico MOTOROLA RAZR 60 ULTRA a 799 euro e l’elegante OPPO RENO15 FS 5G a 469 euro. Anche l’igiene è coccola: lo ORAL-B Spazzolino elettrico IO6 SERIES è disponibile a 119,90 euro. E per chi vuole mantenere la casa impeccabile, anche l’ARIETE Lavatappeti 2482 SPOT CLEANER HEAT PRO 750W è offerta a soli 89,90 euro. Da Euronics, ogni proposta è pensata per far innamorare: non c’è regalo troppo piccolo o sogno troppo grande. Vieni a scoprire il volantino Star Lovers e lasciati tentare da queste offerte piene di cuore e tecnologia.