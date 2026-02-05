BMW lavora alla M3 elettrica ma il modello a benzina non sparisce

C’è una sensazione curiosa che aleggia intorno alla BMW M3 del futuro, ed è quella di un’auto che vive sospesa tra due mondi. Da un lato c’è l’inevitabile spinta verso l’elettrico, con l’azienda che racconta quanto sarà sofisticata la M3 a zero emissioni attesa nel 2027, con quattro motori elettrici. Dall’altro lato, però, c’è una promessa non detta, ma chiarissima: la M3 a benzina non è pronta a farsi da parte. Le foto spia della nuova generazione endotermica evidenziano proprio ciò: il modello a sei cilindri è ancora vivo. Anche sotto strati di camuffature, la nuova M3 lascia intravedere un cambiamento profondo, soprattutto a livello di design. La prossima M3 abbraccerà il linguaggio Neue Klasse, con un frontale più pulito. Ciò non significa che la vettura diventerà improvvisamente discreta. Le proporzioni restano quelle di una vera sportiva: passaruota importanti, superfici tese e prese d’aria funzionali. Al posteriore, nella versione endotermica, i quattro terminali di scarico rimangono una firma irrinunciabile.

BMW: ecco i dettagli sulla prossima generazione M3

Dentro l’abitacolo il cambiamento sarà probabilmente ancora più netto. BMW sembra decisa a portare anche sulla M3 il nuovo Panoramic iDrive, già visto sui modelli elettrici più recenti. Ciò vuol dire dire addio alla strumentazione tradizionale e affidare le informazioni di guida a una proiezione sulla parte inferiore del parabrezza. Con un effetto visivo tridimensionale pensato per essere sempre leggibile senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il vero nodo, però, resta sotto il cofano. BMW ha confermato che il sei cilindri in linea da 3 litri continuerà a essere il centro della M3 a benzina.

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Si tratta di un motore che verrà aggiornato per rispettare le normative sempre più stringenti. Ciò probabilmente con l’aiuto di un sistema mild hybrid. Le voci parlano anche di un possibile aumento di potenza, segno che l’elettrificazione leggera non sarà solo una necessità burocratica. Il cambio sarà automatico a otto rapporti. Mentre il manuale sembra destinato a diventare un ricordo. Il debutto della nuova BMW è fissato per il 2027, insieme alla M3 elettrica. Due interpretazioni diverse della stessa idea, lanciate nello stesso momento.