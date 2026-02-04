Xiaomi 17 Ultra: prezzo in Europa e primi dettagli sul modello

L’avvicinarsi del debutto dello Xiaomi 17 Ultra è stato accompagnato da nuovi passaggi presso enti di certificazione internazionali, elemento che ha alimentato le indiscrezioni sul posizionamento commerciale del modello. Pare che il listino europeo della versione 16/512 GB risulterebbe fissato a 1499 euro, valore in linea con quello applicato al predecessore al momento del lancio. L’azienda limiterebbe il modello ad un’unica configurazione di memoria, proposta nelle colorazioni bianco, nero e verde, scelta che rafforzerebbe l’idea di una strategia atta a contenere la frammentazione dell’offerta. L’attenzione si concentra quindi su un prezzo elevato, già collocato nella fascia più alta del segmento premium, mantenuto invariato nonostante l’aumento applicato in Cina.

Differenze tra mercato cinese ed europeo

Sul mercato interno cinese, lo Xiaomi 17 Ultra risulta più costoso rispetto allo Xiaomi 15 Ultra al debutto. La società indicherebbe infatti il modello nuovo a 7.499 yuan per il taglio 16/512 GB, contro i 6.999 yuan richiesti in passato. La conversione al cambio attuale porta tale cifra a circa 909 euro, mentre l’equivalente dello scorso anno era vicino ai 922 euro. Il confronto diretto tra i due valori mette in evidenza il deprezzamento dello yuan nei confronti dell’euro, fattore che avrebbe inciso sulla possibilità di mantenere stabile il listino europeo. A questo aspetto economico si aggiunge una modifica tecnica destinata a far discutere. La batteria della versione europea, secondo i rumor, scenderebbe da 6.800 mAh a 6.000 mAh, con una riduzione che differenzia nettamente i due mercati e che potrebbe influenzare la percezione complessiva del prodotto.

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Oltre al prezzo e alla capacità della batteria, resta anche aperta la questione dei bundle di lancio. In passato, Xiaomi aveva creato una proposta europea con pacchetti ricchi di accessori e promozioni, elemento che aveva contribuito a giustificare un listino elevato. Le prime indicazioni suggeriscono che il nuovo modello potrebbe arrivare con una dotazione meno generosa rispetto all’anno precedente, ipotesi che inciderebbe inoltre sulla valutazione complessiva del rapporto tra costo e contenuto dell’offerta. L’attesa ora si concentra sulla presentazione ufficiale, momento in cui la Xiaomi chiarirà gli aspetti legati a configurazioni, accessori inclusi e posizionamento.