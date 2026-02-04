Comet: promozioni tecnologiche da non farsi scappare

Febbraio è quel mese strano in cui si ha voglia di rinnovare tutto, dal telefono alla TV. Da Comet il volantino sembra urlare “cambia aria” e lo fa con offerte che richiamano chi ama la tecnologia ma anche a chi pensa alla casa. Che tu sia un tipo da divano con serie TV o un super stacanovista, Comet ha la proposta giusta al momento giusto. E mentre fuori fa freddino, dentro Comet si scaldano i desideri, con prezzi hot e prodotti pronti a diventare i tuoi nuovi migliori amici.

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Offerte tech e casa

Da Comet la tecnologia si prende la scena con lo smartphone Apple iPhone 16 128 GB a 699 euro, un mix di design elegante e prestazioni da top di gamma. Se studi o lavori in movimento, il Lenovo Notebook IDEAPAD SLIM 3 15,6″ Arctic Grey a 399,90 euro è leggero, pratico e pronto a seguirti ovunque. Per chi ama le soluzioni tutto in uno, l’Acer Desktop All in One Aspire C24-2G Nero a 739 euro unisce ordine sulla scrivania e potenza sotto la scocca. Il lato più creativo passa dall’Apple iPad A16 11″ Wi-Fi 128 GB giallo a 349 euro, ideale per relax e studio, mentre la Brother Stampante Laser Multifunzione a 169 euro semplifica i documenti di ogni giorno.

Gli amanti dello stile tech possono puntare sull’Apple Watch SE GPS 44 mm a 219 euro e sulle Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 169 euro per un audio super immersivo. In casa, Comet pensa anche al comfort con il Dyson V12 Detect Slim Absolute a 479 euro, la Lavazza Desea LM950 a 149 euro per pause cariche di energia e il frigorifero combinato Samsung a 749 euro per unire spazio e look moderno. Con Comet, febbraio diventa un mese tutto da esplorare, tra offerte che profumano di novità e voglia di cambiamento.