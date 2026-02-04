Mediaworld: un San Valentino pieno di offerte tech imperdibili

Da Mediaworld l’aria profuma di offerte e di sorprese, ideali per un regalo smart di San Valentino. Tra le offerte eccezionali, Mediaworld gioca con il digitale ed invita tutti a scegliere qualcosa di speciale senza che si debba spendere un patrimonio intero. Che tu sia un fan dello sport, un maniaco dei gadget più strani e nuovi o un esploratore di novità, Mediaworld ha pensato a qualsiasi cosa per davvero. In questo San Valentino, Mediaworld propone un viaggio tra schermi, suoni ed elettrodomestici, con prezzi così wow che quando li vedrai ti verrà la pelle d’oca per quanto sono bassi. Sbrigati o perderai delle occasioni da paura!

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Offerte tech da Mediaworld

Tra le TV di Mediaworld spicca la SAMSUNG UE43U8000FUXZT TV LED 43″ UHD 4K a 349 euro, perfetta per streaming super definito, mentre la LG webOS UHD AI 55UA74006LB TV LED 55″ UHD 4K scende a soli 299 euro per serate cinema senza uscire. Con il Ricevitore DIGIQUEST TIVU’ SAT TI 9 a 109 euro non si perde nemmeno un programma. In casa arrivano alleati pratici: la SAMSUNG WW80CGC04DAEET LAVATRICE a 399 euro e l’ELECTROLUX COFFP46TX0 FORNO INCASSO a 379 euro.

Per lo smartphone lover, Mediaworld propone APPLE iPhone 17 Pro 256GB Argento a 1279 euro e le APPLE AirPods 4 a 139 euro, mentre sul fronte Android c’è il SAMSUNG Galaxy A26 5G 128GB Black a 259 euro. Chi corre sceglie lo SMARTWATCH GARMIN Forerunner 165 Black/Slate Grey ad appena 219 euro. I gamer trovano Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a 44,99 euro e la NINTENDO Switch 2 NERO a 468 euro. Per studio e lavoro, da Mediaworld arriva anchel’HP 15-FD0121NL NOTEBOOK 15,6″ alla bellezza di soli 599 euro! Insomma, c’è tutto! Cosa sceglierai?