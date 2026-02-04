WhatsApp rafforza le difese: nuovo scudo per proteggere gli account e le chat

La continua esposizione degli utenti a tentativi di phishing, truffe digitali e intrusioni ha spinto WhatsApp a compiere un passo verso un modello di protezione più rigido. Con l’introduzione di Strict Account Settings, la piattaforma vuole infatti offrire uno strumento capace di ridurre drasticamente le superfici di attacco. Interviene così direttamente sulle funzioni più sfruttate dai cybercriminali.

La nuova modalità agisce come una sorta di filtro preventivo. Limita l’interazione con profili sconosciuti, riduce il caricamento automatico dei contenuti e controlla la gestione delle comunicazioni in ingresso. In questo modo si crea una barriera che separa l’utente da potenziali minacce. Tutto ciò senza mai compromettere l’esperienza d’uso quotidiana. WhatsApp sceglie quindi un approccio orientato alla prevenzione, piuttosto che intervenire solo dopo che un problema si è manifestato. L’adozione di Strict Account Settings permette poi di testare l’impatto della funzione su larga scala, raccogliendo feedback e adattando il sistema alle diverse abitudini.

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Come WhatsApp cambia le regole della privacy quotidiana

Dal punto di vista operativo, Strict Account Settings si integra direttamente nel pannello delle impostazioni avanzate, offrendo una serie di controlli che consentono di personalizzare il livello di protezione. L’utente può decidere, ad esempio, di impedire la ricezione automatica di allegati provenienti da numeri non salvati in rubrica, riducendo così il rischio di download involontari di contenuti dannosi. Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione delle anteprime dei link, spesso utilizzate come veicolo per ingannare chi riceve il messaggio. Disattivandole, si limita la possibilità di essere attratti da collegamenti ingannevoli.

Anche le chiamate indesiderate vengono gestite in modo più intelligente. Quelle provenienti da contatti sconosciuti vengono silenziate automaticamente, pur restando visibili nella cronologia per eventuali verifiche. In più, la nuova impostazione impedisce l’inserimento forzato in gruppi non autorizzati, una pratica spesso sfruttata per diffondere spam o messaggi fraudolenti. Questo insieme di misure introduce un controllo più consapevole delle interazioni. L’utente resta al centro delle scelte e può rivedere il livello di rigidità in base alle proprie esigenze. In un periodo in cui la protezione dei dati personali è diventata una priorità, la piattaforma tenta così di rafforzare la fiducia degli utenti, proponendo una sicurezza più tangibile e meno invisibile.