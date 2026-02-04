L’invito di Samsung conferma la data di presentazione dei nuovi S26

Ormai non è certamente un mistero, Samsung ha deciso di lanciare la sua nuova generazione di top di gamma leggermente più tardi rispetto al passato, nessuna presentazione di fine gennaio come avvenne per la generazione precedente ma a quanto pare l’attesa comunque sta per finire, dopo un po’ di tempo privo di informazioni, pare infatti che alla fine i rumour circolati sulla possibile data di lancio fossero corretti, l’evento Galaxy Unpacked di presentazione di Galaxy S26 avrà luogo mercoledì 25 febbraio.

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La conferma quasi definitiva

Ebbene, un ulteriore conferma ci arriva dal noto Evan Blass, quest’ultimo tramite il proprio profilo X ha condiviso l’invito di Samsung all’evento di presentazione in cui mostrerà la sua nuova serie top di gamma, all’interno dell’invito è presente anche la data ufficiale di presentazione e guardate un po’ corrisponde per l’appunto al 25 febbraio 2026, la medesima data anticipata dalle indiscrezioni.

Ricordiamo nello specifico che insieme alla nuova serie di smartphone top di gamma che quest’anno vanterà tre modelli, l’azienda dovrebbe presentare anche dei nuovi auricolari, Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, con la vendita effettiva degli smartphone che invece dovrebbe scattare all’incirca due settimane dopo la presentazione, dunque l’11 marzo, osservando l’invito si può capire come il tutto sarà assolutamente incentrato sull’intelligenza artificiale dal momento che sono presenti le medesime scintille che fregiano il classico logo di Galaxy AI, sicuramente particolare attenzione sarà riservata al prezzo e alle offerte di lancio che secondo le ultime voci di corridoio non saranno entusiasmanti come il passato dal momento che l’azienda per fare fronte all’aumento dei costi delle materie prime, piuttosto che alzare i prezzi di vendita potrebbe aver optato per una riduzione degli sconti, non rimane che capire soprattutto per vedere se la possibilità di acquistare uno smartphone con un determinato taglio di memoria al prezzo del taglio di memoria inferiore sarà nuovamente disponibile.