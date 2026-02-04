RS5 Plug-In Hybrid: la nuova sportiva confermata in via definitiva

Perché non lo sapesse la casa dei quattro anelli nel corso del 2026 farà debuttare diversi nuovi modelli, tra questi spiccano senza alcun dubbio i nuovi SUV Q7 e Q9, ma a rubargli la scena ci penserà anche un’altra interessante novità dal momento che pare che durante l’anno assisteremo anche al debutto della nuova Audi RS5, una nuova sportiva della quale circolano già interessanti foto Spica e che disporrà di un motore ibrido plugin.

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Le novità

Nello specifico, in base alle informazioni trapelate finora il nuovo modello arriverà sia in una versione berlina sia nella conosciuta Avant, ovvero station wagon, godrà di un restyling decisamente importante grazie ad un body kit dedicato che renderà il look decisamente più aggressivo in modo da trasmettere l’atteggiamento sportivo della vettura, nello specifico godremo di un frontale che sarà fornito di prese d’aria decisamente più ampie, passa ruota più larghi, un paio di prese d’aria verticali posteriori ai parafanghi, in modo da raffreddare i freni in modo efficace, questi saranno elementi distintivi della nuova RS5.

Ovviamente non mancheranno elementi della caratura sportiva, dal momento che avremo volante e sedili sportivi con dei rivestimenti dedicati e grafiche apposite per strumentazione e sistemi multimediali.

Indubbiamente, il cuore pulsante della vettura sarà sotto al cofano dal momento che avremo un powertrain ibrido plugin di cui però le specifiche tecniche non sono ancora note, probabilmente avremo a che fare con un motore V6 abbinato ad un’unità elettrica, probabilmente la potenza sarà superiore ai 500 cavalli con l’unica incognita legata alla questione peso dal momento che l’integrazione ibrida potrebbe aumentarlo in modo importante fino a far superare le 2 t di peso alla vettura, tutte queste teorie troveranno conferma o smentita purtroppo solo quando assisteremo alla presentazione ufficiale della vettura, sicuramente Audi non è sprovveduta e starà lavorando per massimizzare l’efficienza ai aerodinamica ma anche di assetto e telaio.