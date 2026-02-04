Weekend: 5 miniserie da vedere in 2 giorni (thriller, occulto e truffe che restano addosso)

È martedì e già senti il richiamo del divano: coperta, tisana, e l’irresistibile piacere di un binge che non dura settimane ma poche, intense ore. Se anche tu preferisci storie compresse, con inizio, svolta e finale serrato, ho messo insieme cinque titoli che si consumano in un weekend e lasciano qualcosa da rimuginare. Non parliamo di filler: sono produzioni con cattive vibrazioni, inganni sentimentali e colpi di scena ben piazzati. Primo nella lista c’è The Undoing, disponibile su HBO Max: sei episodi tirati, ricchi di tensione e di sguardi taglienti. Tratta dal romanzo di Jean Hanff Korelitz, racconta la facciata di una famiglia perfetta che si sgretola quando un omicidio travolge l’esistenza di Grace (Nicole Kidman) e Jonathan (Hugh Grant). È il genere di serie che ti obbliga a guardare “ancora un episodio” anche se sai che la notte di sonno è ormai compromessa.

Poi c’è la storia di una truffa che ti rimane sotto la pelle: Apple Cider Vinegar su Netflix. Kaitlyn Dever è Belle Gibson, una influencer del wellness che finge di curare un cancro solo con dieta e pratiche naturali; la sua fama esplode, il lucro pure, finché il castello di menzogne inizia a crollare. Tragicamente interessante, perché mette a nudo la fame di autenticità e la facilità con cui si costruiscono imperi mediatici su storie emozionanti. Accanto a lei, Alycia Debnam-Carey interpreta Milla Blake, una blogger davvero malata che sceglie cure alternative: il contrappunto è potente e fa interrogare sulla responsabilità sociale dei creator.

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Thriller, occulto e Satira: tre mondi in poche puntate

Se preferisci l’occulto, non puoi perderti Devil in Ohio, un thriller che mescola setta, superstizione e ambiguità morale. Emily Deschanel interpreta la dottoressa che accoglie Mae, una giovane fuggita da un culto che adorava il demonio. All’apparenza una storia di salvezza, poi si scopre che nulla è così semplice: i confini tra vittima e colpevole si sfumano, e il rischio per chi ha aperto la porta di casa cresce con ogni rivelazione. È un prodotto perfetto per chi ama i brividi mentali più che i salti sulla sedia.

Dalla tensione sovrannaturale si vola al surreale e al provocatorio con Il miracolo, serie italiana scritta da Niccolò Ammaniti e disponibile su NOW. Un ritrovamento che sembra un miracolo—una Madonna che piange sangue—si intreccia con la criminalità organizzata, la scienza scettica e il clero in crisi di fede. La serie non ti dà risposte facili; ti mette davanti il contrasto tra credere e spiegare, tra spettacolo mediatico e disperazione autentica. È inquietante e, proprio per questo, difficile da dimenticare.

Chiudo con qualcosa di più brutale e catartico: Beef, su Netflix. Anche se ha più episodi rispetto alle altre citate (dieci, tutti intensi), è perfetta per un weekend lungo. Steven Yeun e Ali Wong sono straordinari: tutto parte da un incidente d’auto e diventa una spirale di risentimento, vendetta e scoperta di sé. È una black comedy che riesce a trasformare l’odio in specchio, e lo fa senza sconti. Ti fa ridere, ti fa arrabbiare, ti mette a disagio e poi ti regala qualche attimo di catarsi.

Per chiudere: queste cinque proposte sono diverse per tono e ambientazione, ma hanno in comune l’urgenza narrativa. Non servono stagioni infinite per appassionarsi: a volte, poche puntate ben scritte valgono più di mille cliffhanger. Se hai un weekend libero, scegli uno di questi titoli, spegni le notifiche e lasciati prendere — promesso, almeno uno ti rimarrà in testa per giorni.