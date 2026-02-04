Esselunga: ecco una nuova offerta SAMSUNG dal prezzo STRACCIATO

Esselunga è pronta per te! Corri nel tuo store preferito e trova in ogni angolo una sorpresa: tra regali irresistibili e offerte sorprendenti, ogni passo è un avventura verso la convenienza e lo shopping migliore che tu abbia mai effettuato. Per chi ama la tecnologia, quella elevata e potente, chi non resiste ai gadget cool, come uno smartwatch, e chi vuole fare felici amici e parenti, Esselunga ha pensato a tutto. Dall’elettronica ai dolcetti, dalle proposte romantiche agli accessori indispensabili, lo store è diverso da qualunque altro, è il luogo dove risparmio e stile camminano mano nella mano. E la magia? È inclusa senza costi extra!

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Tecnologia e stile irresistibile

Da Esselunga il regalo perfetto per chi ama la tecnologia è il nuovissimo SAMSUNG GALAXY A16 LTE, disponibile a soli 99 euro. Con il suo display da 6,7 pollici, ogni video, foto romantica o meme prende vita in grande stile. Il processore? L’Octa-Core e i 4GB di RAM, che garantiscono prestazioni eccezionali praticamente sempre. E le foto? Beh, lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore 50+5+2 Mpixel oltre che una fantastica fotocamera frontale da 13 Mpixel. Ovviamente non manca il lettore di impronte digitale! Ma se parliamo di autonomia? La batteria è da 5.000 mAh.

Ma le sorprese di Esselunga non finiscono qui! Tra promozioni last minute, offerte dedicate e sconti esclusivi, ogni visita diventa un’esperienza magica. Portati a casa il SAMSUNG GALAXY A16 LTE, stupisci chi ami con tecnologia e convenienza, e lasciati conquistare da tutte le altre proposte pensate da Esselunga per rendere il tuo San Valentino unico. Regalati un sorriso e un pizzico di magia, perché solo da Esselunga lo shopping diventa un’avventura indimenticabile, piena di stile, amore e convenienza.