Oppo Find X9s Pro, il prossimo compatto riceve nuove certificazioni

Tra qualche settimana il produttore tech Oppo toglierá i veli sul suo prossimo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo a Oppo Find X9s Pro, il prossimo top di gamma compatto dell’azienda. Il suo debutto si avvicina sempre di più e a segnalarcelo sono da poco arrivate nuove certificazioni di rilievo. L’ultima arrivata è la certificazione SRRC.

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Oppo Find X9s Pro, il nuovo compatto dell’azienda riceve la certificazione SRRC

Il prossimo smartphone top di gamma del produttore tech Oppo sta per arrivare. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X9s Pro e ora quest’ultimo ha ricevuto un’altra importante certificazione. Si tratta della certificazione dell’ente SRRC, sulla quale è stato registrato con il numero di modello PME110.

L’arrivo di questa certificazione, come già detto, ci indica che il suo debutto sul mercato mobile è sempre più vicino. Mancano comunque ancora diverse certificazioni di rilievo , tra cui quelle degli enti TENAA e 3C. Fino ad ora sono già emerse indiscrezioni interessanti che ci hanno rivelato alcuni dei suoi punti chiave. Secondo quanto è emerso, il prossimo Oppo Find X9s Pro sarà a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma ma dalle dimensioni contenute.

Il display presente a bordo avrà infatti una diagonale contenuta, pari a 6.32 pollici. Il pannello dovrebbe essere un OLED con tecnologia LTPS con una elevata risoluzione pari a 1.5K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Nonostante le dimensioni compatte, lo smartphone disporrà anche di un comparto fotografico all’avanguardia.

Stando agli ultimi rumors, lo smartphone potrà contare su due sensori fotografici da ben 200 MP, ovvero Samsung HP5, di cui uno principale e uno con lente periscopica. Oltre a questi, dovrebbe poi essere presente un sensore ultra grandangolare da 50 MP. A concludere la scheda tecnica, dovrebbe poi esserci una batteria molto grande pari a 7000 mah.