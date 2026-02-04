TIM, arrivano in catalogo Oppo Reno 15 e Reno 15 F

Si amplia ulteriormente il catalogo di smartphone acquistabili in comode rate mensili con l’operatore telefonico italiano TIM. In questi ultimi giorni, in particolare , l’operatore ha aggiunto al catalogo alcuni nuovi smartphone presentati dal produttore tech Oppo, ovvero i nuovi Oppo A6X 5G, Oppo Reno 15 e Oppo Reno 15 F. Questi smartphone saranno acquistabili a rate con l’operatore anche tramite il finanziamento TIM Fin, il quale non prevede nessun anticipo e tasso zero.

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TIM, l’operatore aggiunge al suo catalogo tanti nuovi smartphone del produttore tech Oppo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha aggiunto al suo catalogo diversi nuovi smartphone del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, gli smartphone in questione sono Oppo A6X 5G, Oppo Reno 15 e Oppo Reno 15 F.

Questi saranno disponibili all’acquisto a rate con l’operatore tramite il finanziamento TIM Fin. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, i prezzi degli smartphone sono i seguenti:

Oppo A6X 5G sarà proposto ad un costo di 6 euro al mese per un totale di 30 rate mensili;

sarà proposto ad un costo di al mese per un totale di 30 rate mensili; Oppo Reno 15 sarà proposto ad un costo di 9 euro al mese per un totale di 30 rate mensili;

sarà proposto ad un costo di al mese per un totale di 30 rate mensili; Oppo Reno 15 F sarà proposto ad un costo di 14 euro al mese per un totale di 30 rate mensili.

Si tratta di prezzi estremamente vantaggiosi e con una buona scheda tecnica. Oppo Reno 15, in particolare, dispone di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.59 pollici ed è protetto da un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i. Le sue prestazioni sono poi affidate ad uno degli ultimi processori di fascia media di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7 Gen 4, un processore con processo produttivo a 4 nm. A bordo non manca poi una batteria piuttosto capiente. Questa è infatti pari a 6500 mah e dispone del supporto alla ricarica rapida da 80W e questo garantirà tempi di ricarica estremamente ridotti.