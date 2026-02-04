La cometa interstellare 3I/ATLAS sorprende gli astronomi

La cometa 3I/ATLAS si sta comportando come quel visitatore inaspettato che, pur mantenendo un profilo discreto, continua a rivelare dettagli sorprendenti ogni volta che gli si rivolge un’occhiata più attenta. Non è solo una questione di fascino per l’ignoto; è che questo oggetto interstellare sembra divertirsi a scombinare le carte in tavola degli astronomi, costringendoli a rivedere calcoli che sembravano ormai consolidati. Più accumuliamo dati, più ci rendiamo conto che questo sasso spaziale non ha alcuna intenzione di lasciarsi etichettare facilmente, trasformando quello che doveva essere un semplice passaggio ravvicinato in un vero e proprio rompicapo scientifico.

3I/ATLAS sta cambiando il modo in cui studiamo gli oggetti interstellari

Le ultime osservazioni condotte tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 hanno sfruttato una finestra temporale d’oro. Con la chioma che iniziava a diradarsi dopo il passaggio al perielio, il telescopio spaziale Hubble è riuscito finalmente a mettere a fuoco il nucleo senza quel fastidioso bagliore che solitamente ne nasconde i contorni. Ne è uscito un identikit dimensionale che ha spiazzato molti: parliamo di un diametro di circa 2,6 chilometri. È una misura che pesa, non solo perché è superiore alle stime prudenti di qualche mese fa, ma perché ci racconta di un’altalena costante nelle valutazioni scientifiche. Se inizialmente, nell’entusiasmo della scoperta, si pensava a qualcosa di enorme, per poi passare a una versione più “tascabile”, oggi il pendolo torna a oscillare verso l’alto, ricordandoci quanto sia complicato misurare un oggetto che viaggia a velocità folli e che non appartiene al nostro vicinato cosmico.

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Questa stazza imponente non è solo un dato statistico, ma serve a spiegare meglio quella spinta misteriosa, l’accelerazione non gravitazionale, che 3I/ATLAS ha manifestato durante il suo viaggio. Se il nucleo è così grande, il degassamento dei suoi ghiacci interni ha tutto il senso del mondo. Anche una figura controversa come Avi Loeb ha dovuto ammettere che, confrontandola con i predecessori ʻOumuamua e Borisov, questa cometa è una vera gigantessa. La sua massa superiore la rende, paradossalmente, meno misteriosa nel suo comportamento dinamico, ma molto più impressionante dal punto di vista della presenza fisica.

Chimica, dimensioni e misteri di un visitatore interstellare

Il tocco di classe lo ha messo però il James Webb, che ha letteralmente analizzato il “respiro” della cometa. Trovare acqua, anidride carbonica e tracce di nichel era quasi scontato, ma la faccenda del metano ha sollevato più di un sopracciglio. Il fatto che questo gas non si sia palesato subito, ma solo quando il calore solare è riuscito a scavare più in profondità nel nucleo, suggerisce che 3I/ATLAS sia protetta da una sorta di scorza superficiale povera di composti volatili. È come se la cometa avesse conservato i suoi segreti più intimi sotto uno strato di polvere interstellare indurita dai millenni, liberandoli solo sotto la pressione del nostro Sole. Parliamo di un reperto che vaga nel vuoto da oltre sette miliardi di anni, un testimone muto di sistemi stellari che forse non esistono nemmeno più. Viaggia a sessanta chilometri al secondo, una velocità che rende ogni osservazione una corsa contro il tempo. Eppure, nonostante le sue dimensioni generose e la sua composizione chimica variegata, 3I/ATLAS rimane un oggetto profondamente naturale. Non ci sono segnali radio, non ci sono anomalie tecnologiche; c’è solo la maestosa, silenziosa complessità della materia che attraversa l’universo. Forse è proprio questo il punto: la bellezza di scoprire che là fuori, tra le stelle, la natura segue regole che ci sono familiari, ma lo fa con una scala e una storia che ridimensionano drasticamente la nostra percezione del tempo e dello spazio.