Vivo potrebbe presentare a breve anche Vivo X300e

Il produttore tech Vivo ha già presentato da qualche mese alcuni smartphone della gamma Vivo X300, ma a quanto pare vedremo arrivare molto presto altri modelli. Sembra infatti che l’azienda stia per presentare il nuovo Vivo X300e. La presenza di questo smartphone è stata infatti rivelata dai database IMEI.

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Vivo X300e, il nuovo smartphone dell’azienda avvistato nei database IMEI

Il produttore tech Vivo sta preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone della gamma Vivo X300. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo X300e, il quale è stato da poco avvistato in rete nei database del portale IMEI. Per il momento non abbiamo molte informazioni su questo modello, ma immaginiamo che condiverà alcune caratteristiche tecniche con gli altri device di questa gamma.

I database di IMEI ha poi rivelato anche l’arrivo ufficiale di un ulteriore smartphone. Sembra che si tratti di Vivo X Fold 6. Questo sarà il successore del precedente modello Vivo X Fold 5. Anche di questo modello non abbiamo ancora informazioni certe, ma immaginiamo che sarà comunque uno smartphone di fascia alta. Il suo predecessore è infatti alimentato da uno dei processori più potenti di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 5. Vi riasumiamo le specifiche tecniche del precedente smartphone foldable dell’azienda.

Display esterno con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 8.03 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con tecnologia LTPO/ Display interno con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.53 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con tecnologia LTPO

Processore Snapdragon 8 Gen 5

Comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss

Batteria con una capienza pari a 6000 mah con supporto sia alla ricarica rapida sia alla ricarica wireless

Sistema operativo Android 15 con interfaccia utente FunTouch OS 15

Rimaniamo in attesa di scoprire qualcosa in più sul prossimo Vivo X300e e Vivo X Fold 6.