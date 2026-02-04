Prima rubano l’account e poi i soldi, la nuova truffa su WhatsApp

Tutti noi ogni giorno utilizziamo comodamente WhatsApp per restare in contatto con le persone care, la nota applicazione valuta un bacino di utenti davvero impressionante conquistato nel corso degli anni, grazie al proprio lavoro e soprattutto a quello del team di sviluppo che ha fornito a WhatsApp tutte le funzionalità necessarie per diventare un vero e proprio must su ogni smartphone in circolazione.

Come ogni applicazione che consta di un’utenza davvero ampia anche su WhatsApp purtroppo ci sono utenti poco raccomandabili che fanno un utilizzo assolutamente improprio dell’applicazione, nella fattispecie oggi parliamo dei truffatori, questi ultimi orme da diverso tempo rappresentano un elemento molto presente all’interno di WhatsApp e ovviamente cercano di ingannare gli altri utenti con l’obiettivo di ottenere refurtiva quale denaro oppure informazioni sensibili.

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Oggi vi raccontiamo di una nuova truffa che sta colpendo molte persone e che per funzionare si basa su una truffa già circolata in passato, i truffatori infatti utilizzano account WhatsApp rubati e attaccano la lista contatti presenti in quell’account, tutto ciò ha una spiegazione molto semplice, quegli account vengono attaccati utili utilizzando un account di una persona probabilmente conosciuta e ciò rende il messaggio truffaldino decisamente più attendibile agli occhi del malcapitato.

La truffa che ruba denaro

La truffa in questione e esordisce in modo abbastanza banale, i truffatori contattano la vittima, utilizzando un account violato in passato, chiedendo un prestito di denaro molto urgente, generalmente lo giustificano con spese mediche oppure con spese a carattere amministrativo, promettendo la restituzione della somma in tempi tutto sommato brevi, ovviamente una vittima ignara darà credito al messaggio poiché probabilmente arriverà da un utente facente parte della sua cerchia di conoscenze, inutile stare a dire che non appena inviato quel denaro sparirebbe in pochi secondi, di conseguenza se anche voi doveste incappare in messaggi di questo genere, assicuratevi che il mittente sia assolutamente la persona che credete dal momento che potrebbe trattarsi per l’appunto di questa nuova truffa che sfrutta account violati.