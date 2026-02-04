Lenovo IdeaPad Slim 3: 100 euro di sconto solo oggi su Amazon

Un notebook di fascia media, come il Lenovo IdeaPad Slim 3, può essere acquistato su Amazon in questi giorni con un risparmio nettamente superiore alle aspettative, facilitando così la vita di tutti coloro che vogliono un buon dispositivo, ma senza spendere una cifra eccessivamente elevata. Il rapporto qualità/prezzo è favorevole e alla portata di tutti, proprio grazie alla promozione attivata nel periodo.

Il display è da 15,3 pollici di diagonale, trattasi di un IPS LCD che può raggiungere una risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), fermo restando avere cornici relativamente sottili, con dettagli e nitidezza comunque di buon livello. Il processore è un Intel Core i7 di tredicesima generazione (i7-13620H), affiancato dalla configurazione che prevede 16GB di RAM e anche 1TB di memoria interna su SSD. Le sue prestazioni sono allineate con gli standard a cui siamo abituati, il sistema operativo Windows 11 Home permette comunque di accedere rapidamente a una infinità di funzioni, senza essere letteralmente “sporcate” da software proprietari o di terze parti.

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Lo chassis, realizzato nel giusto mix tra plastica e alluminio, è complessivamente di buona qualità, resistente e affidabile, oltre che duraturo nel tempo. La tastiera è completa, retroilluminata, e dotata di tastierino alfanumerico, mentre i tasti presentano una corsa standard con keycaps allineati con la scocca.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: oltre 100 euro di sconto su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo Lenovo IdeaPad Slim 3 è davvero molto più bassa del normale listino di 799 euro, difatti è stato applicato uno sconto automatico del 13%, cosicché il consumatore si ritrovi a poter spendere circa 699 euro con ordine al seguente link. La spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, con consegna gratuita e garanzia legale della durata di 24 mesi, che vi porta così ad utilizzare tranquillamente, e senza alcun pensiero, il dispositivo in oggetto.