Amazon assurda: prezzo da non credere per il Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G è chiaramente uno degli smartphone del momento, un prodotto che a detta di molti non ha quasi nulla da invidiare al top Galaxy S26, soprattutto per quanto riguarda le sue specifiche tecniche e funzionalità generali, condito con un’estetica all’avanguardia (in perfetto stile Samsung), moderna e piacevole alla vista. Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare nel periodo non fa altro che accrescere notevolmente l’interesse verso questo prodotto da parte del pubblico.

Lo smartphone propone un display da 6,7 pollici di diagonale, è un Super AMOLED con 385 ppi e risoluzione che può raggiungere i 1080 x 2340 pixel, fermo restando avere anche 120 Hz di refresh rate e oltre 16 milioni di colori (con protezione Gorilla Glass Victus Plus). La multimedialità di alto livello viene affiancata da un SoC di discreta qualità, parliamo di Samsung Exynos 1580, octa-core con frequenza di clock a 2,91 GHz, passando anche per 12GB di RAM e tanta memoria interna (non espandibile e dipendente dalla versione che scegliete di acquistare).

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In termini fotografici il dispositivo non delude assolutamente le aspettative, essendo presenti nella parte posteriore ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, ma anche un ultragrandangolare da 12 megapixel e un effetto bokeh/bianco e nero da 5 megapixel.

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Amazon è incredibile: il Samsung Galaxy A56 5G è da sogno

Il listino di Samsung Galaxy A56 5G non sarebbe di per sé particolarmente elevato, se considerate che comunque parliamo di un prodotto da 549 euro, ma in questi giorni Amazon è riuscita a proporre una riduzione effettiva del 20%, in modo da arrivare a poter sostenere una spesa finale di 439 euro. Effettuate l’ordine subito a questo link.

Da notare la presenza di una batteria da 5000 mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere delle sue performance per lunghe giornate.