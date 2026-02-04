Google Project Genie: ecco come creare ambienti tridimensionali

Quando Google ha parlato per la prima volta di Genie 3, lo scorso agosto 2025, molti l’hanno archiviato come l’ennesima demo tecnologica. Un’idea potente, ma ancora confinata ai laboratori. Oggi, però, con Project Genie, tale sensazione cambia nettamente. Per la prima volta, chi non lavora all’interno di Google può mettere mano a quello che viene definito un “modello di mondo fondazionale”. Si tratta di un sistema capace di generare ambienti tridimensionali esplorabili partendo da una semplice descrizione testuale o da un’immagine. E non si tratta di mondi statici: tali spazi reagiscono in tempo reale ai movimenti dell’utente, dando l’impressione di trovarsi davvero dentro un piccolo universo virtuale.

Google: cosa offre agli utenti il nuovo Project Genie

L’accesso, almeno per ora, resta piuttosto esclusivo. Project Genie è incluso nel piano Google AI Ultra ed è disponibile solo per utenti maggiorenni residenti negli Stati Uniti. Una scelta che dice molto su come Google veda tale tecnologia: non ancora un prodotto pronto per il grande pubblico, ma una vetrina sperimentale. Una volta dentro, l’esperienza non punta a stupire con effetti speciali, ma a mostrare il processo creativo che sta dietro la generazione dei mondi. La modalità principale è World Sketching, dove il modello Nano Banana Pro crea l’immagine iniziale su cui Genie 3 costruisce l’intero ambiente. Qui si decide chi controllare, il tipo di visuale e il modo in cui esplorare lo spazio. Prima di entrare davvero nel mondo generato, il sistema propone una sorta di anteprima, una bozza visiva che può essere ritoccata, corretta, aggiustata. Accanto a tale modalità, ce ne sono altre dedicate all’esplorazione di mondi già esistenti e al remix di quelli creati da altri utenti, partendo dai prompt originali.

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Google tiene a precisare che Genie 3 non è un motore di gioco. Non ci sono obiettivi, punteggi o regole prestabilite: quello che conta è l’esperienza di simulazione. Esistono ancora limiti evidenti, come la durata massima di sessanta secondi per ogni generazione e una resa tecnica che si ferma a 720p a 24 fotogrammi al secondo. Vincoli necessari, almeno per ora, per tenere sotto controllo i costi computazionali, ma che non impediscono di cogliere il potenziale di tale tecnologia. Con il tempo sarà possibile osservare come Google svilupperà Project Genie e se amplierà l’accesso e le funzioni del sistema di simulazione.