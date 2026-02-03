Google: Gemini prende il comando delle AI Overview

Come ben sapete, ormai da diverso tempo Google si sta impegnando fortemente in merito alla gestione di tutte le proprie piattaforme e soprattutto di quelle potenziate dall’intelligenza artificiale, l’occhio del team di sviluppo infatti per parecchio tempo ha lavorato sulla ricerca Google che come sapete è stata potenziata da Gemini che ora offre dei risultati sia per quanto riguarda la ricerca live sia per quanto riguarda le Overview.

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Arrivano due importanti novità per quanto riguarda le overview

Di recente Google ha annunciato due importanti novità per quanto riguarda la ricerca, l’obiettivo è quello di trasformare tale strumento in qualcosa in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza del consumatore, dal trovare delle informazioni in modo rapido e veloce fino a rispondere a domande complesse o comunque offrire approfondimenti di livello assoluto, scopriamo insieme le due novità:

La novità iniziale riguarda Gemini 3 , quest’ultimo adesso diventa in modo definitivo il modello predefinito per quanto riguarda le AI overview, tale cambiamento mostra dunque l’intenzione di Google di rendere tale strumento utile, puntuale e preciso.

, quest’ultimo adesso diventa in modo definitivo il modello predefinito per quanto riguarda le AI overview, tale cambiamento mostra dunque l’intenzione di Google di rendere tale strumento utile, puntuale e preciso. Migliorata la transizione dalla ricerca alla AI Mode: nello specifico Google ha fatto in modo che gli utenti possano fare switch dalla semplice ricerca Google alla nuova AI Mode senza necessariamente cliccare sul tasto apposito, adesso infatti basterà semplicemente selezionare “mostra altro”, la casella indicata in basso, per ampliare la Overview e entrare direttamente nell’interfaccia della AI Mode.

Queste novità sono attualmente in fase di distribuzione anche in Italia, il tutto sia a livello desktop ma anche a livello mobile, all’interno dell’applicazione Google, di conseguenza per non rischiare di perdervi questi aggiornamenti tutto ciò che dovete fare e mantenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione, in tal modo tutti gli aggiornamenti lato server vengono visualizzati correttamente, se ancora non notate la differenza non preoccupatevi dal momento che probabilmente arriverà anche per voi, ma in un secondo momento, senza però un eccessivo ritardo.