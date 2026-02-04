Pixel e l’aggiornamento che si era fermato a metà strada

L’aggiornamento mensile di gennaio 2026 per la linea Pixel ha avuto un percorso tutt’altro che lineare. Avviato a metà mese con l’obiettivo di sistemare una serie di bug senza introdurre novità funzionali, il rilascio ha raggiunto subito una gran parte degli utenti, salvo poi rallentare improvvisamente. In diversi mercati, soprattutto fuori dall’Europa, numerosi possessori di smartphone e tablet Pixel hanno raccontato di non aver mai ricevuto la notifica o di averla vista comparire per poi sparire nel giro di poche ore. Una situazione anomala, che ha alimentato il sospetto di uno stop temporaneo deciso da Google per approfondire possibili problemi tecnici.

Nel frattempo, sui forum e sui social si sono moltiplicate le segnalazioni legate a malfunzionamenti di Bluetooth e Wi-Fi. Anche se non è mai arrivata una conferma ufficiale, il silenzio dell’azienda ha rafforzato l’idea di un lancio messo in pausa per evitare di diffondere un software potenzialmente instabile. A complicare il quadro si è aggiunta l’esclusione di alcune generazioni precedenti, rimaste ferme alle patch di dicembre, scelta che ha contribuito a creare ulteriore confusione tra gli utenti meno esperti.

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Pixel, il rilascio riparte e Google prova a ristabilire la fiducia

Nelle ultime ore, però, la situazione si è finalmente sbloccata. Google ha ripreso la distribuzione dell’aggiornamento di gennaio per i Pixel compatibili, rendendo disponibile lo stesso pacchetto annunciato all’inizio del mese. Il download è arrivato anche su dispositivi che erano rimasti esclusi nella prima fase, segno che il problema non riguardava il contenuto del software, ma probabilmente il meccanismo di distribuzione o verifiche interne sulla stabilità.

Il ritorno del rollout è un passaggio importante per l’immagine della gamma Pixel. Anche quando gli aggiornamenti non portano nuove funzioni, il loro valore resta alto perché garantiscono correzioni di sicurezza e miglioramenti di stabilità, aspetti fondamentali per chi utilizza lo smartphone ogni giorno per lavoro, pagamenti digitali e comunicazioni personali.

Ora l’attenzione si sposta sui prossimi giorni. La distribuzione avviene in modo graduale e non tutti riceveranno subito la notifica, ma la finestra temporale dovrebbe ridursi rapidamente. Chi preferisce non attendere può comunque procedere con l’installazione manuale, una pratica comune tra gli utenti più esperti. Resta però un dato evidente. Anche per Google, gestire aggiornamenti su una gamma sempre più ampia di dispositivi sta diventando una sfida complessa. Il caso di gennaio mostra quanto sia delicato l’equilibrio tra velocità di rilascio e controllo della qualità, soprattutto quando si parla di Pixel, prodotti che basano gran parte della loro reputazione proprio sul supporto software.