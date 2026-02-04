SpaceX: i data center volano nello spazio per alimentare l’AI con il Sole

L’alimentazione dei data center è una delle questioni più delicate dell’era digitale. L’aumento costante della domanda di calcolo spinge aziende tecnologiche e governi a valutare soluzioni non convenzionali. Documenti depositati presso la Federal Communications Commission hanno portato alla luce una proposta attribuita a SpaceX: collocare intere infrastrutture informatiche direttamente nello spazio, sfruttando la disponibilità continua di energia solare. Il progetto prevede una costellazione di satelliti interconnessi tramite collegamenti laser, capace di ospitare sistemi di archiviazione e calcolo lontani dalla superficie terrestre. La scelta dell’orbita come sede operativa verrebbe giustificata con la riduzione della pressione sulle reti elettriche locali e con l’eliminazione del consumo di acqua destinato al raffreddamento.

Dimensioni fuori scala e interrogativi aperti

Secondo le indiscrezioni, la costellazione ipotizzata da SpaceX potrebbe raggiungere numeri mai visti, con una presenza massiccia in orbita bassa. Le stime attuali parlano di circa 15.000 satelliti già in movimento attorno alla Terra, con una quota rilevante legata ai servizi di connettività globale. L’aggiunta di strutture dedicate ai data center solleva dubbi sulla gestione dello spazio circumterrestre. Gli esperti richiamano l’attenzione sul rischio di incremento dei detriti spaziali, un problema che minaccia sia le missioni scientifiche sia le comunicazioni civili. La capacità di coordinare milioni di unità artificiali richiederebbe sistemi di controllo estremamente sofisticati, basati su algoritmi predittivi e tracciamenti costanti delle traiettorie.

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Vantaggi teorici e conseguenze

Dal punto di vista ingegneristico, l’idea di trasferire parte dell’infrastruttura digitale oltre l’atmosfera viene associata a benefici specifici. Nel vuoto, il calore prodotto dai server potrebbe essere dissipato tramite radiatori, mentre l’alimentazione arriverebbe quasi interamente da pannelli fotovoltaici, affiancati da batterie per garantire continuità operativa. Questa impostazione ridurrebbe l’impatto su terreni agricoli e aree urbane, liberando risorse idriche e linee elettriche. Gli analisti sottolineano tuttavia che l’accesso allo spazio resterebbe legato a costi elevati e a una filiera industriale complessa. SpaceX descrive l’iniziativa come un passo verso un utilizzo sistematico dell’energia del Sole per sostenere l’economia digitale. La prospettiva viene considerata affascinante, ma accompagnata da timori legati alla sicurezza orbitale e alla sostenibilità a lungo termine. L’idea di un cielo popolato da server artificiali apre una nuova fase del dibattito sul rapporto tra tecnologia, ambiente e infrastrutture globali.