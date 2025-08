iPhone, il miliardo più veloce: Apple supera ogni record

Apple segna un nuovo traguardo storico. Tre miliardi di iPhone venduti dal 2007 a oggi. Lo ha confermato l’amministratore delegato Tim Cook. Questo durante l’ultima riunione con gli azionisti. Il primo miliardo era stato raggiunto nel 2016, nove anni dopo l’esordio del Melafonino. Il secondo era arrivato nel 2021, mentre il terzo è stato conquistato in appena quattro anni. Numeri che impressionano, soprattutto considerando il prezzo medio elevato dei dispositivi Apple. Nonostante l’agguerrita concorrenza del mondo Android, l’iPhone continua a dominare in mercati cruciali come gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove mantiene una forte presa tra le nuove generazioni.

Ma l’era di Apple potrebbe finire: cosa viene dopo l’iPhone?

È un successo che non mostra segni di rallentamento. L’iPhone, nato come un dispositivo rivoluzionario, ha conquistato il pubblico unendo un’esperienza utente intuitiva con una qualità costruttiva che è diventata sinonimo del marchio. Apple è riuscita a posizionarsi come leader, anche grazie al mondo integrato che lega hardware e software in modo fluido. Le innovazioni iniziali, pur con limiti evidenti all’epoca, hanno dato vita a una fedeltà difficilmente replicabile da altri brand. Ora, però, si affacciano nuove domande.

Il futuro dell’iPhone è sempre più al centro del dibattito, anche dentro Apple. L’azienda non nasconde che, nel prossimo decennio, lo smartphone potrebbe non essere più il fulcro della tecnologia personale. I tentativi di sostituzione, dalla realtà aumentata ai visori misti, non hanno ancora raggiunto un vero successo. Nemmeno Apple Vision Pro, nonostante le aspettative, ha rivoluzionato il mercato. E mentre i nuovi iPhone promettono design radicali e funzioni avanzate – come il modello Air sottilissimo ma con autonomia ridotta – alcuni utenti mostrano perplessità.

Allo stesso tempo, Apple appare in ritardo sul fronte dell’intelligenza artificiale. Le soluzioni proposte finora non hanno entusiasmato né il pubblico né gli analisti. Si parla di collaborazioni con aziende esterne per colmare il gap. Ma non sarebbe la prima volta che Cupertino viene data per spacciata, solo per smentire tutti poco dopo. Oggi, con il miliardo venduto più in fretta di sempre, il futuro dell’iPhone è ancora da scrivere. Ma il presente, almeno, parla chiaro: il re degli smartphone è ancora lui.