CATL punta sulla sua nuova batteria 5C ideate per durare

Quando si parla di auto elettriche uno degli argomento principali è la batteria. È il centro dell’auto, certo, ma anche l’elemento che genera più dubbi. Molti sono ancora convinti che bastino pochi anni perché l’autonomia si dimezzi o che usare spesso la ricarica rapida sia quasi una condanna l’accumulatore. In realtà, tale visione è rimasta indietro rispetto a quanto sta succedendo oggi nel settore. Le batterie moderne non solo sono molto più resistenti di quanto si creda, ma sono progettate per accompagnare l’auto per tutta la sua vita operativa. Negli ultimi anni i produttori hanno fatto passi avanti enormi, e uno degli esempi più interessanti arriva da CATL. L’azienda ha recentemente fornito nuovi dettagli sulle sue batterie 5C, concentrandosi su un tema delicato: la ricarica ad alta potenza. Per molto tempo si è detto che le ricariche fast, se usate con frequenza, accelerassero il degrado della batteria. Secondo CATL, però, tale scenario non è più reale.

CATL: nuovi dettagli sulla nuova batteria 5C

In condizioni considerate normali, quindi con una temperatura intorno ai 20 gradi, le nuove batterie potrebbero conservare almeno l’80% della capacità iniziale. Ciò dopo 3.000 cicli di carica e scarica. Tradotto in chilometri, significa arrivare a circa 1,8 milioni. Una cifra che nella maggior parte dei casi supera di gran lunga la vita dell’auto stessa. Ancora più interessante è ciò che succede quando le condizioni diventano davvero impegnative. CATL cita ambienti estremamente caldi, con temperature che possono arrivare fino a 60 gradi. Anche in tale contesto, la batteria 5C riuscirebbe a mantenere l’80% della capacità dopo 1.400 cicli, equivalenti a circa 840.000 chilometri. Numeri che mostrano come il caldo, da sempre uno dei nemici principali delle batterie, sia oggi molto meglio gestito.

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Il segreto sta in una serie di miglioramenti mirati che lavorano insieme. I materiali del catodo sono stati ripensati per ridurre il degrado strutturale. Mentre un nuovo additivo nell’elettrolita è in grado di individuare e sigillare le microfratture che si formano con l’uso. Limitando, in tal modo, anche la perdita di litio. A ciò si aggiunge un separatore più evoluto, capace di reagire alle alte temperature rallentando la migrazione degli ioni e aumentando la sicurezza complessiva. Anche il sistema di gestione della batteria è stato affinato, con un raffreddamento più intelligente che concentra il liquido refrigerante nei punti realmente critici. Il risultato è una batteria pensata per essere usata senza troppi pensieri, anche con ricariche rapide frequenti. Resta da capire quando tali soluzioni arriveranno sul mercato.