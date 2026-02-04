Renault trasforma stabilimenti in fabbriche di droni
Renault riconverte i suoi stabilimenti per produrre droni militari in serie, sfruttando la sua esperienza nella produzione di massa.
153 Vedere il logo della Losanga accanto a un drone militare fa un certo effetto, inutile negarlo. Eppure, se smettiamo di pensare a Renault solo come al marchio della Clio o della Captur parcheggiata sotto casa, l’accordo con Turgis Gaillard per la produzione di droni a lungo raggio assume una logica industriale quasi spietata. Non è il capriccio di un designer annoiato, ma il segno dei tempi che corrono, dove la distinzione tra quello che serve per andare a fare la spesa e quello che serve per monitorare un confine si sta assottigliando sempre di più.