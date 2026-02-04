L’impegno del BMW Group verso una maggiore sostenibilità ha portato, anche nel 2025, ad una riduzione delle emissioni di CO 2 da parte della propria flotta di veicoli. All’interno dell’Unione Europea, Norvegia e Islanda, i valori registrati sono stati di 90,0 grammi per chilometro secondo il ciclo WLTP.

La stessa rilevazione effettuata nel 2024 ha restituito un valore di 99,5 grammi per chilometro, confermando una riduzione di quasi il 10% sul totale. Se si considera, inoltre, che il limite imposto dall’UE per il BMW Group era di 92,9 grammi nel 2025, l’azienda ha ampiamente raggiunto l’obiettivo di contenere le emissioni.

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Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha affermato: “Anche nel 2025, abbiamo superato gli ambiziosi obiettivi di CO 2 dell’Europa, senza ricorrere a meccanismi di flessibilità o pooling. Questo dimostra che il nostro approccio tecnologicamente neutrale e la riduzione sistematica delle emissioni di CO 2 non sono in contrasto, ma vanno di pari passo. Il fattore decisivo è l’efficienza di tutte le tecnologie di propulsione che offriamo ai nostri clienti“.

Scopri come il BMW Group ha ridotto le emissioni di CO2 nel 2025, superando gli obiettivi europei di sostenibilità

Per riuscire in questo contenimento delle emissioni, il processo di elettrificazione del BMW Group ha avuto un ruolo importante. Aver consegnato oltre 316.000 veicoli elettrificati ai clienti dell’UE ha permesso di contenere i valori di emissioni allo scarico e la vendita di veicoli elettrificati è aumentata del 41,1% rispetto allo scorso anno.

Le vetture completamente elettriche superano le 202.000 unità, pari al 26,3% del volume totale. Le prospettive sono estremamente positive anche per il 2026 si considera che il primo modello della Neue Klasse, la BMW iX3, sarà commercializzato nel corso dell’anno.

La riduzione delle emissioni della flotta rappresenta uno degli obiettivi climatici a lungo termine del BMW Group oltre ad essere uno degli impegni principali dell’azienda verso l’ambiente. A questo si aggiunge anche la strategia di decarbonizzazione integrata lungo l’intero ciclo di vita dei veicoli. Perseguendo queste strategie, il marchio tedesco punta a raggiungere la neutralità climatica (“net zero”) entro il 2050.