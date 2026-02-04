Vodafone Italia attiva il Wi-Fi Calling per tutti i clienti, ecco cos’è

Gli utenti Vodafone residenti in Italia saranno contenti di accogliere oggi una grande funzione che arriva direttamente a casa loro: il Wi-Fi Calling. Il nuovo servizio permette di telefonare utilizzando il Wi-Fi, riuscendo ad evitare qualsiasi problema di connessione mobile all’interno delle mura domestiche.

Non c’è nulla da attivare in quanto non c’è bisogno di alcuna configurazione e il passaggio tra la rete mobile e quella domestica in Wi-Fi avviene automaticamente. Ciò che Vodafone raccomanda è solo di aggiornare il proprio smartphone sempre all’ultima versione del software. Al momento la novità riguarda i dispositivi Android.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Come funziona il Wi-Fi Calling di Vodafone

È semplicissimo identificare le telefonate che avvengono con la funzione Voice over Wi-Fi in quanto di fianco al segnale comparirà un’icona dedicata. Il servizio utilizza qualsiasi rete Wi-Fi, indipendentemente dall’operatore che la fornisce, senza costi aggiuntivi rispetto al piano tariffario attivo.

Ad utilizzare il Wi-Fi Calling sono tutti coloro che hanno un abbonamento per la casa con Vodafone e uno smartphone compatibile. Almeno per ora, la compatibilità è garantita a diversi dispositivi Samsung e Google, mentre quelli di Apple restano per il momento fuori.

Dispositivi compatibili e limitazioni imposte da Vodafone

L’elenco iniziale include numerosi modelli della serie Galaxy, dai dispositivi della gamma A fino ai top di gamma S e ai pieghevoli Z, oltre a tablet rugged e linee Tab. Sul fronte Google, il supporto copre diverse generazioni di Pixel, inclusi modelli standard, Pro e Fold.

Sono presenti alcuni vincoli operativi da considerare. Il Wi-Fi Calling non è utilizzabile all’estero e non funziona con VPN che instradano il traffico fuori dai confini nazionali. Non è disponibile in modalità aereo e non consente l’invio di SMS quando la copertura è esclusivamente Wi-Fi: i messaggi tornano operativi una volta ristabilita la rete mobile. Il servizio risulta inoltre incompatibile con la convergenza fisso-mobile offerta sulla rete Vodafone.