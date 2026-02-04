Quando ChatGPT cancella anni di lavoro: la storia vera di un professore tradito dall’intelligenza artificiale

La vicenda di Marcel, professore di scienze vegetali all’Università di Colonia, è una di quelle storie che ti fanno riflettere sul rapporto ormai indissolubile tra accademia e intelligenza artificiale. Marcel, come tanti altri, aveva trovato in ChatGPT un alleato prezioso e quasi indispensabile: lo usava per tutto, dalla scrittura delle email alla preparazione di lezioni, passando per la revisione di pubblicazioni e la creazione di esami. Insomma, un assistente digitale sempre pronto, veloce e affidabile. Dopo aver attivato l’abbonamento ChatGPT Plus, la sua routine quotidiana era completamente integrata con questo strumento, che gli faceva risparmiare tempo e fatica.

Ma come spesso accade quando si affida troppo potere a una tecnologia, il rovescio della medaglia arriva senza preavviso. Ad agosto, Marcel decise di testare una funzione: disattivare temporaneamente il consenso al salvataggio dei dati da parte di OpenAI. L’intento era semplice, niente di strano: capire se alcune funzionalità restavano disponibili anche senza condividere le informazioni personali. Quello che però non sapeva, e che nessuno gli aveva spiegato chiaramente, è che questa operazione avrebbe provocato la cancellazione totale di tutte le sue chat, inclusi anni di lavoro accumulato.

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Due anni di ricerca spariti in un click: il prezzo della fiducia cieca

Il risultato? Un “buco nero” digitale che inghiottì due anni di ricerche, appunti, bozze di pubblicazioni e materiali didattici. Marcel si ritrovò davanti a una pagina bianca, senza alcuna possibilità di recupero. “Nessun avviso, nessun backup automatico, nessuna opzione per annullare”, ha raccontato lui stesso, ancora incredulo. Parte del lavoro era salvato altrove, ma una quantità enorme di contenuti è andata persa per sempre, sepolta da un sistema che non prevede vie d’uscita.

Da qui è partita una corsa contro il tempo e la frustrazione: cambio browser, cambio dispositivo, tentativi con diverse impostazioni e infine il supporto tecnico. Ma l’unica risposta ricevuta fu una conferma inesorabile: i dati erano spariti definitivamente. Questo episodio, raccontato con dovizia di particolari dalla rivista Nature, è un monito potente. Nonostante la diffusione sempre maggiore dell’uso dell’IA in ambito accademico e professionale, bisogna ricordare che la sicurezza dei dati non è mai garantita al 100% e la dipendenza totale da un sistema cloud senza backup può diventare un rischio enorme.

Un consiglio che vale oro: fai il backup, sempre

La storia di Marcel è un campanello d’allarme per tutti, non solo per gli accademici. Se è vero che strumenti come ChatGPT possono rivoluzionare il modo di lavorare, è altrettanto vero che bisogna usarli con consapevolezza e attenzione. Il consiglio, che sembra banale ma spesso viene sottovalutato, è semplice: fai sempre una copia di sicurezza dei tuoi dati. Non fidarti ciecamente di nessuna piattaforma, per quanto all’avanguardia possa sembrare.

In un mondo dove la tecnologia avanza a ritmo vertiginoso e le interfacce diventano sempre più “umane”, imparare a gestire le proprie informazioni con prudenza è una competenza fondamentale. Perché, come nel caso di Marcel, a volte basta un click sbagliato per cancellare anni di lavoro, passione e fatica. E quella pagina bianca… beh, può essere spaventosa come un foglio vuoto davanti a uno scrittore bloccato, o il silenzio improvviso dopo una tempesta. Ma almeno, con un backup, la storia può continuare.