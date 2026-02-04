Hacker all’assalto dell’università: il caso Sapienza riapre l’emergenza cyber negli enti pubblici

L’attacco hacker che ha colpito l’Università La Sapienza di Roma ha riportato l’attenzione alle vulnerabilità delle grandi istituzioni pubbliche di fronte al fenomeno ransomware. In questo caso, gli aggressori non hanno scelto una strategia rumorosa o distruttiva, ma una tecnica ormai consolidata. Essa consiste nel bloccare l’accesso ai dati attraverso la cifratura e imporre una scadenza per ottenere un pagamento in criptovaluta. Il conto alla rovescia, fissato in 72 ore, ha creato un clima di forte pressione, costringendo i responsabili IT a intervenire con emergenza.

A rendere la situazione particolarmente delicata è la natura stessa dell’attacco. Non si tratta di un furto classico di informazioni, ma di una presa in ostaggio digitale che paralizza interi sistemi amministrativi e didattici. Gli aggressori, secondo le prime ricostruzioni tecniche, avrebbero sfruttato una falla iniziale legata a credenziali compromesse o a un messaggio malevolo aperto da un utente interno, riuscendo così a muoversi all’interno della rete fino a colpire i nodi centrali.

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L’elemento che ha permesse di evitare il peggio è stata la presenza di backup isolati dalla rete principale. Queste copie di sicurezza hanno consentito all’ateneo di avviare le operazioni di ripristino senza piegarsi immediatamente al ricatto. Una scelta che dimostra quanto la prevenzione, più che la reazione, resti la prima vera linea di difesa contro gli hacker. Il danno operativo però è stato immediato. Si è infatti assistito a piattaforme bloccate, portali offline e rallentamenti in tutte le procedure digitali.

Attacco hacker e ripercussioni, studenti e segreterie in difficoltà

Mentre i tecnici lavorano per riportare gradualmente online i servizi, la vicenda ha assunto anche un profilo giudiziario. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistemi informatici e la Polizia postale, insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sta ricostruendo l’origine dell’intrusione. Tra le piste analizzate emergono possibili collegamenti con gruppi esteri organizzati, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Sul piano pratico, le conseguenze si fanno sentire soprattutto nella vita quotidiana degli studenti e del personale amministrativo. Le attività in presenza sono proseguite, ma l’assenza dei servizi digitali ha creato disagi concreti: iscrizioni, verbalizzazioni, pagamenti e prenotazioni sono stati temporaneamente sospesi o gestiti con procedure straordinarie. Per limitare i problemi, l’università ha predisposto proroghe sulle scadenze e punti informativi fisici nelle varie facoltà, nel tentativo di compensare la mancanza delle piattaforme online.

Insomma, questo episodio evidenzia una fragilità strutturale che riguarda molte istituzioni accademiche. L’attacco hacker alla Sapienza non è soltanto un caso isolato, ma un segnale che impone una revisione profonda delle strategie di protezione digitale. Senza investimenti continui, formazione del personale e sistemi di monitoraggio avanzati, il rischio è quello di vedere ripetersi situazioni simili, con conseguenze sempre più pesanti per servizi pubblici essenziali.