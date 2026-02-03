Oppo presenta i nuovi budget phone Oppo A6i+ e Oppo A6v

Il produttore tech Oppo ha da poco fatto il bis, presentando ufficialmente per il mercato cinese non uno ma addirittura due nuovi smartphone di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Oppo A6i+ e Oppo A6v, due nuovi budget phone che promettono un’ottima autonomia, grazie alla presenza di grandi batterie.

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Oppo annuncia ufficialmente in Cina i nuovi budget phone Oppo A6i+ e Oppo A6v

Oppo A6i+ e Oppo A6v sono i due nuovi budget phone presentati in veste ufficiale per il mercato cinese dal produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, questi smartphone promettono un’ottima autonomia. Entrambi vantano infatti la presenza di grande batterie, con una capienza pari rispettivamente a 6500 mah e 7000 mah.

Queste batterie estremamente grandi dovrebbero infatti garantire ottimi risultati, anche grazie alla presenza di un processore non troppo energivoro. Entrambi sono infatti alimentati dal soc MediaTek Dimensity 6300. A supportare le performance sono poi presenti diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 8 GB e 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB e 512 GB di storage interno.

Sulla parte frontale gli smartphone dispongono invece di un display con una diagonale pari a 6.75 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1,125 nits. Sono poi presenti alcune caratteristiche notevoli per questa fascia di prezzo, fra cui il supporto alla ricarica rapida da 45W e varie certificazioni di resistenza. Oppo A6v, in particolare, dispone della certificazione IP69, mentre Oppo A6i+ dispone della certificazione IP64. Il comparto fotografico, invece, include un sensore fotografico principale da 50 MP, con una fotocamera per i selfie da 5 MP su Oppo A6i+ e da 8 MP su Oppo A6v.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, i nuovi Oppo A6i+ e Oppo A6v saranno disponibili all’acquisto in Cina nelle colorazioni Glacier White, Chestnut Brown, Glacier Blue, Titanium Purple e Wilderness Green ad un prezzo iniziale di circa 180 euro al cambio attuale.