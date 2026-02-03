Dreame entra nella smart home con la Navo A10

Dreame sta allargando il suo orizzonte con una velocità impressionante: da aspirapolvere e robot domestici a televisori, elettrodomestici e persino auto elettriche, la trasformazione dell’azienda cinese in un ecosistema completo di prodotti smart sembra ormai consolidata. Al CES 2026, l’azienda ha alzato ulteriormente l’asticella presentando la sua prima serratura intelligente, la Navo Smart Lock A10, un dispositivo che porta Dreame direttamente nel cuore della smart home, e lo fa con una compatibilità moderna e universale, certificata per il protocollo Matter 1.4.1. Questo significa che la serratura sarà pronta a dialogare senza problemi con gli ecosistemi più diffusi, da Google Home ad Apple Home fino ad Alexa, sfruttando la tecnologia Thread per la comunicazione wireless.

Dreame presenta la Navo Smart Lock A10

La Navo Smart Lock A10 punta a rendere l’accesso alla casa immediato, sicuro e discreto. Lo sblocco è rapido e silenzioso grazie alla tecnologia proprietaria TurboForce Lightning Unlock, mentre chi preferisce i metodi tradizionali può contare sul tastierino numerico. Il vero punto di forza, però, resta l’impronta digitale e il controllo da remoto tramite app ufficiale: notifiche in tempo reale, registri degli accessi, gestione dello stato della serratura e possibilità di aprirla anche a distanza. In pratica, il dispositivo trasforma la chiave in qualcosa di virtuale, gestibile da qualsiasi smartphone, rendendo l’accesso alla casa più comodo senza rinunciare alla sicurezza.

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La certificazione BHMA Grade 2 conferma che la serratura è adatta all’uso residenziale e anche in contesti commerciali a basso rischio, con una struttura solida e affidabile. Dreame non si è limitata al funzionamento di base: la Navo Smart Lock A10 integra anche rilevamento delle manomissioni, batterie progettate per durare a lungo e ricarica di emergenza tramite USB-C, caratteristiche che la rendono resiliente e pratica per la vita di tutti i giorni.

Non ci sono ancora date ufficiali di lancio o dettagli sul prezzo, ma il passo è chiaro: Dreame vuole entrare nella smart home a tutto tondo, offrendo dispositivi che non siano solo innovativi, ma che si integrino senza soluzione di continuità nell’ecosistema domestico esistente. Con questa serratura intelligente, l’azienda compie un passo concreto verso una casa più sicura, tecnologica e facilmente gestibile, confermando che la sua strategia di espansione non conosce limiti, e che il futuro dei prodotti Dreame sarà sempre più connesso e integrato.