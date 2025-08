Dreame H15 Mix: la nuova frontiera della pulizia domestica

La pulizia domestica diventa più intelligente e versatile con il lancio del Dreame H15 Mix, il nuovo elettrodomestico 7-in-1 di Dreame Technology. Pensato per affrontare polvere, liquidi e sporco ostinato, unisce aspirazione e lavaggio in un solo dispositivo, adattandosi a tutte le superfici della casa. La combinazione di accessori intercambiabili, potenza di aspirazione da 23.000Pa e tecnologie avanzate trasforma le faccende quotidiane in attività rapide e senza fatica.

Dreame H15 Mix: tecnologia intelligente e autonomia prolungata

Il cuore del dispositivo è il braccio robotico GapFree AI DescendReach, capace di pulire i bordi in profondità senza lasciare spazi vuoti. In soli 0,2 secondi raggiunge ogni angolo, mentre la lama TangleCut 2.0 elimina peli e capelli senza creare grovigli. Con un design sottile e inclinabile fino a 180°, il dispositivo raggiunge punti difficili come sotto i letti, mentre la ruota omnidirezionale assicura scorrimento fluido e protegge le superfici delicate. Il sistema AirGuard con filtrazione multi-cono cattura il 99,95% delle particelle fini, migliorando la qualità dell’aria interna durante la pulizia.

Oltre alla potenza, H15 Mix introduce la Smart Ratio Cleaning Solution, un sistema che rileva il livello di sporco e regola automaticamente aspirazione, acqua e detergente. Il rapporto di miscelazione varia da 1:200 a 1:30, permettendo di affrontare macchie ostinate riducendo sprechi di prodotto. L’autonomia arriva a 75 minuti in modalità aspirazione e 65 in lavapavimenti, estendibile grazie alla batteria sostituibile, ideale per coprire fino a 400m² con una sola sessione.

Il sistema ThermoTub migliora l’igiene. La spazzola viene immersa in acqua a 100°C e risciacquata automaticamente, eliminando sporco e residui appiccicosi. Dopo ogni utilizzo, la modalità di asciugatura rapida a 90°C garantisce una spazzola pulita e pronta all’uso in soli 5 minuti. Leggero, senza fili e maneggevole, H15 Mix rende più semplice anche la cura di tessuti e tappeti, lasciando solo il 5% di umidità residua e un delicato profumo floreale. Il Dreame H15 Mix è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo di 899€, con una promozione di lancio che offre 200€ di sconto per le prime due settimane.