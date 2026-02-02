Paramount+: ecco le nuove uscite in arrivo

Febbraio su Paramount+ porta un mix davvero vario di contenuti, pronti a intrattenere chi ama l’adrenalina, le storie d’amore, le risate e le avventure per tutta la famiglia. Si parte il 2 febbraio con il gran ritorno di Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ottavo capitolo di una saga che ha segnato il cinema action. Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt per affrontare la sua missione più pericolosa. Ovvero fermare un’intelligenza artificiale ribelle e recuperare un sottomarino nucleare sotto la calotta polare. Tra inseguimenti mozzafiato, colpi di scena e stunt spettacolari, molti dei quali eseguiti dallo stesso Cruise, è un modo perfetto per iniziare il mese con il cuore in gola.

Paramount+: le novità in arrivo a febbraio

Il febbraio, invece, cambia totalmente atmosfera con Italia Shore (Stagione 3). Tra vecchi protagonisti e nuovi volti, i ragazzi si ritrovano nella villa di Fregene per un’estate di feste, dinamiche incandescenti e momenti che promettono di diventare virali. Con la nuova stagione, Floriana Secondi arriva nella casa come nuova Boss, pronta a orchestrare i party ma anche a vigilare sul comportamento dei coinquilini. Inoltre, il 13 febbraio porta sullo schermo Amici Comuni, un film che mette a fuoco le complessità dell’amore e dell’amicizia. Due coppie e un’amica in procinto di sposarsi si trovano a fare i conti con desideri nascosti, ferite mai chiuse e domande che non possono più essere rimandate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

E non è tutto. Il 17 febbraio è il turno della comicità irriverente con Mike Judge’s Beavis and Butt‑Head (Stagione 3). Il duo torna con la sua versione adulta, continuando a osservare il mondo con sguardo surreale e demenziale. Intrecciando gag assurde e situazioni fuori controllo che hanno fatto della serie un cult generazionale dell’animazione per adulti. Infine, su Paramount+ il mese si chiude il 25 febbraio con I Puffi – Il Film, una nuova avventura pensata per tutta la famiglia. Puffetta guida un gruppo di Puffi nel mondo reale per salvare Grande Puffo, affrontando il perfido Gargamella e suo fratello Razamella.