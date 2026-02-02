Esselunga: ora il SAMSUNG GALAXY A16 LTE a meno di 100 EURO

San Valentino è alle porte e Esselunga ha deciso di far battere all’impazzata il cuore non solo agli innamorati, ma anche agli amanti dello shopping smart. Potresti passeggiare tra le corsie, mano nella mano, e scoprire offerte così irresistibili che persino Cupido farebbe una pausa per approfittarne. Con Esselunga, ogni regalo diventa un gesto speciale: puoi sorprendere la tua dolce metà con idee tecnologiche, pratiche o semplicemente divertenti, senza spendere una fortuna. Le promozioni di Esselunga sono diverse, hanno una marcia in più e poi, diciamolo, chi pensava di trovare in uno store così tanta versatilità e convenienza! Perché regalare i soliti fiori se poi appassiscono se invece si può risparmiare e fare molto meglio con Esselunga?

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Tecnologia e convenienza straordinaria con il SAMSUNG GALAXY A16 LTE

Tra le offerte più incredibili di Esselunga, spicca il nuovissimo SAMSUNG GALAXY A16 LTE, un vero gioiello tecnologico che puoi avere a soli 99 euro. Con un display da 6,7 pollici, sistema operativo Android, processore Octa-Core e RAM 4GB, questo smartphone unisce potenza e stile. La tripla fotocamera posteriore 50+5+2 Mpixel cattura ogni emozione, mentre la fotocamera frontale da 13 Mpixel rende i selfie un ricordo perfetto. Il lettore di impronte digitale e la batteria da 5.000 mAh completano l’esperienza rendendo il telefono non solo bello, ma anche pratico. Non perdere l’occasione di portarti a casa questo capolavoro grazie alle promozioni di Esselunga, dove ogni offerta è studiata per far sorridere chi riceve e chi regala. Tra tecnologia e convenienza, Esselunga sa sempre come conquistare i cuori dei suoi clienti, rendendo lo shopping un momento magico da vivere insieme. E ricordati: da Esselunga, ogni acquisto è un piccolo grande gesto d’amore.