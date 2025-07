La falsa “modalità Puffo” di WhatsApp diventa virale

C’è una nuova modalità segreta di WhatsApp che sta facendo il giro del web… ed è tutta blu. Letteralmente. Dopo le tartarughe, i capibara e perfino gli squali, adesso tocca ai Puffi. Sì, proprio loro: piccoli, azzurri e apparentemente coinvolti in un fantomatico aggiornamento dell’app di messaggistica più usata al mondo. Eppure – sorpresa sorpresa – anche stavolta non si tratta di nulla di reale. Nessuna collaborazione tra Meta e Grande Puffo, nessuna rivoluzione dell’interfaccia: solo l’ennesimo trend che rimbalza sui social e attira clic come api sul miele.

Sticker blu e bufale social: perché tutti parlano della “modalità Puffo”

Quello che sta succedendo è diventato ormai una prassi. Qualcuno prende un tema amato (che sia un animale, un personaggio di fantasia o un videogioco nostalgico come Minecraft), ci costruisce sopra una presunta “modalità nascosta” di WhatsApp, e via: il tam-tam online comincia. Il tono è sempre lo stesso: “lo sapevi che esiste questa funzione segreta?” oppure “solo i veri fan conoscono questa chicca!” E in pochi minuti l’algoritmo li premia, l’attenzione aumenta e gli articoli iniziano a fioccare. Ma dietro a tutta questa magia c’è spesso una semplice personalizzazione delle chat: sfondi, suonerie, sticker a tema e poco più.

Ora, non è che vogliamo fare la parte dei guastafeste, però è bene ricordarlo: WhatsApp non rilascia nuove modalità nascoste ogni settimana. E quando succede qualcosa di davvero importante, lo dice lei stessa, tramite aggiornamenti ufficiali. Il resto? Intrattenimento virale. Nulla di male, per carità, finché si resta nel campo del gioco e della creatività. Ma bisogna anche fare attenzione. Perché là fuori c’è sempre chi sfrutta l’onda del trend per inserire link sospetti, app modificate e trucchetti pericolosi che promettono la “vera modalità Puffo” e poi ti fanno installare roba tutt’altro che sicura.

Quindi sì, potete pure decorare la vostra chat con un mondo azzurro e sticker puffosi se vi diverte. Potete farvi la vostra “modalità Puffo” personale, magari cambiando sfondo, suoneria e icona. Ma fatelo in modo consapevole, sapendo che di segreto non c’è proprio niente. A meno che, ovviamente, non vi arrivi un messaggio direttamente da Gargamella…