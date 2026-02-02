Xbox, PlayStation, PC, Nintendo, ecco le novità in arrivo a febbraio

Per gli amanti del mondo dei videogiochi sono in arrivo grandi novità. Il mese di febbraio 2026 si prospetta infatti davvero ricco, con numerosi videogiochi di rilievo che arriveranno in veste ufficiale per diverse console rinomate, fra cui PlayStation, Xbox, PC e anche Nintendo Switch. I titoli in questione sono molteplici e spaziano tra i vari generi. Spicca ad esempio il nuovo titolo dell’universo di Yakuza, ovvero Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Vi riportiamo qui di seguito i nomi di tutti i titoli in uscita e le rispettive date.
Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC, ecco I numerosi titoli in arrivo a febbraio 2026
- Starsand Island (in arrivo su PC, NS2, PS5, XSX/S) – dal 1 febbraio
- Dragon Quest VII Reimagined (in arrivo su PC, NS, NS2, PS5, XSX/S) – dal 5 febbraio
- My Hero Academia: All’s Justice (in arrivo su PC, PS5, XSX/S) – dal 6 febbraio
- Nioh 3 (in arrivo su PC, PS5) – dal 6 febbraio
- PGA Tour 2K25 (in arrivo su NS2) – dal 6 febbraio
- Mewgenics (in arrivo su PC) – dal 10 febbraio
- Lost & Found Co. (In arrivo suPC) – dal 11 febbraio
- Romeo is a Dead Man (in arrivo su PC, PS5, XSX/S) – dall’11 febbraio
- BlazBlue Entropy Effect X (in arrivo su NS, PS5, XSX/S) – dal 12 febbraio
- Cash Cleaner Simulator (in arrivo su PS5, XSX/S) – dal 12 febbraio
- ChromaGun 2: Dye Hard (in arrivo su PC, NS2, PS5, XSX/S) – dal 12 febbraio
- Disciples: Domination (in arrivo su PC, PS5, XSX/S) – dal 12 febbraio
- Hakuoki SSL: Sweet School Life (in arrivo su NS) – dal 12 febbraio
- Mario Tennis Fever (in arrivo su NS2) – dal 12 febbraio
- Ride 6 (in arrivo su PC, PS5, XSX/S) – dal 12 febbraio
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (in arrivo su PC, NS2, PS4, PS5, XSX/S) – dal 12 febbraio
- High On Life 2 (in arrivo su PC, PS5, XSX/S, Game Pass) – dal 13 febbraio
- Reanimal (in arrivo su PC, NS2, PS5, XSX/S) – dal 13 febbraio
- Rune Factory: Guardians of Azuma (in arrivo su PS5, XSX/S) – dal 13 febbraio
- Avowed (in arrivo su PS5) – dal 17 febbraio
- Calamity Angels: Special Delivery (in arrivo su NS, PS4, PS5) – dal 17 febbraio
- Death Howl (in arrivo su NS, PS5, XSX/S) – dal 19 febbraio
- Death Match Love Comedy! (In arrivo su PC, NS, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – dal 19 febbraio
- Demon Tides (in arrivo su PC) – dal 19 febbraio
- Gear.Club Unlimited 3 (in arrivo su NS2) – dal 19 febbraio
- Showgunners (in arrivo su PS4, PS5, XBO, XSX/S) – dal 19 febbraio
- Styx: Blades of Greed (in arrivo su PC, PS5, XSX/S) – dal 19 febbraio
- WiZmans World Re;Try (in arrivo su PC, NS, PS4, PS5) -dal 19 febbraio
- Ys X: Proud Nordics (in arrivo su PC, NS2, PS5) – dal 20 febbraio
- Tides of Tomorrow (in arrivo su PC, PS5, XSX/S) – dal 24 febbraio
- City Hunter (in arrivo su PC, NS, NS2, PS5, XSX/S) -dal 26 febbraio
- Daisenryaku SSB2 (in arrivo su PC, NS, NS2, PS5) -dal 26 febbraio
- Maid Cafe on Electric Street (in arrivo su NS) -dal 26 febbraio
- No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files (in arrivo su PS4, PS5, XSX/S) -dal 26 febbraio
- Okayu Nyumu! R (in arrivo su PC, NS, PS4) – dal 26 febbraio
- Path of Mystery: A Brush with Death (in arrivo su NS) – dal 26 febbraio
- Raiden Fighters Remix Collection (in arrivo su NS, PS4, PS5) – dal 26 febbraio
- Tokyo Xtreme Racer (in arrivo su PS5) -dal 26 febbraio
- Towerborne (in arrivo su PC, PS5, XSX/S) – dal 26 febbraio
- Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition (in arrivo su NS2) – dal 27 febbraio
- Resident Evil Requiem (in arrivo su PC, NS2, PS5, XSX/S) -dal 27 febbraio
- Resident Evil Village Gold Edition (in arrivo su NS2) – dal 27 febbraio
- Tales of Berseria Remastered (in arrivo su PC, NS, PS5, XSX/S) – dal 27 febbraio