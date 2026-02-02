MediaWorld: tantissimi sconti per te in un volantino super imperdibile

Mediaworld sa come trasformare ogni acquisto in una festa, con prodotti che cambiano la casa per intero. E non dimentichiamo i gamer, gli amanti dello sport e chi lavora o studia: ce n’è davvero per tutti. Le promozioni di Mediaworld ti fanno sentire come se fosse Natale ogni settimana, con sconti e offerte che non puoi lasciarti scappare. Tra risate, pixel scintillanti e profumo di caffè appena fatto dalla cucina super accessoriata, fare shopping da Mediaworld diventa un’avventura super fun.

Non lasciarti sfuggire promozioni Amazon uniche e codici sconto speciali. Unisciti ai canali Telegram Codiciscontotech [entra qui subito] e Tecnofferte [scopri ora le offerte] e ricevi vantaggi esclusivi ogni volta che acquisti online.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Offerte shock per la tua casa

Nel reparto TV di Mediaworld trovi la SAMSUNG UE43U8000FUXZT TV LED 43″ UHD 4K a soli 349 euro, perfetta per immagini super nitide che ti fanno dimenticare lo streaming lento. Gli amanti del cinema puntano sulla LG webOS UHD AI 55UA74006LB TV LED 55″ UHD 4K a 299 euro, per serate da Oscar direttamente in salotto. Con il Ricevitore DIGIQUEST TIVU’ SAT TI 9 a 109 euro, non perderai mai un canale. In cucina e lavanderia, la praticità regna sovrana con la SAMSUNG WW80CGC04DAEET LAVATRICE a 399 euro e l’ELECTROLUX COFFP46TX0 FORNO INCASSO a 379 euro, ideali per ritmi frenetici e ricette da festa.

Sul fronte mobile, l’APPLE iPhone 17 Pro 256GB Argento a 1279 euro e gli APPLE AirPods 4 a 139 euro conquistano chi cerca stile e tecnologia, mentre il SAMSUNG Galaxy A26 5G 128GB Black a 259 euro accontenta i fan Android. Per chi ama muoversi, lo SMARTWATCH GARMIN Forerunner 165 Black/Slate Grey a 219 euro è un must. Gamer scatenati? Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a 44,99 euro e la NINTENDO Switch 2 NERO a 468 euro ti aspettano. E per studio o lavoro, l’HP 15-FD0121NL NOTEBOOK 15,6″ a 599 euro chiude il cerchio delle promozioni. Passa da Mediaworld e vivi la festa dello shopping!