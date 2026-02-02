Honor Magic 9 Series: spuntano sul web i primi rumor

La nuova generazione Honor Magic 9 Series è ancora lontana in quanto il lancio è previsto per fine 2026, ma già se ne sta cominciando a parlare. Stanno spuntando infatti le prime indiscrezioni sul web per il piacere degli utenti più affezionati al brand e non solo.

I primi dettagli sui modelli in sviluppo

Le indiscrezioni arrivano da Digital Chat Station, una fonte nota per anticipazioni legate al mercato mobile cinese. Secondo quanto riportato, Honor starebbe già testando diversi prototipi dei prossimi flagship, uno scenario coerente con i normali cicli di sviluppo del settore.

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In questa fase preliminare si parla di almeno tre modelli: Honor Magic 9, Magic 9 Pro e Magic 9 RSR Porsche Design. Non è esclusa l’aggiunta di una variante Pro Max, anche se al momento non è chiaro quale sarebbe la reale differenza rispetto al Pro standard. L’ipotesi più accreditata riguarda dimensioni più generose, seguendo una strategia ormai comune nel segmento premium.

Display più piccoli e più grandi rispetto al passato

Uno degli aspetti più interessanti riguarda gli schermi. Honor starebbe testando due pannelli flat: uno da 6,36 pollici e uno da 6,85 pollici. Entrambi utilizzerebbero vetro piatto con bordi leggermente curvi in stile 2.5D e angoli ben arrotondati.

Il modello base potrebbe adottare il display più compatto, segnando un cambio di direzione rispetto all’attuale Magic 8 da 6,58 pollici. Le versioni Pro e RSR, invece, sembrano destinate al pannello più grande, che supererebbe anche i 6,71 pollici del Magic 8 Pro. Resta aperta l’ipotesi di una diversa distribuzione dei display qualora la variante Pro Max dovesse davvero entrare in gamma.

Chip di nuova generazione e possibili tempistiche

Come da tradizione, la serie Honor Magic 9 dovrebbe essere tra le prime a integrare il nuovo chip top di gamma di Qualcomm, identificato dalle indiscrezioni come Snapdragon 8 Elite Gen 6. Per quanto riguarda il lancio, seguendo il calendario della generazione attuale, il debutto in Cina potrebbe avvenire già nel mese di ottobre.