Google punta sui prompt personalizzati e sull’audio per rivoluzionare “Da foto a video”

Google continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi servizi e questa volta tocca a Google Foto fare un salto di qualità. La funzione “Da foto a video”, introdotta nei mesi scorsi come esperimento creativo, viene ora arricchita con strumenti che ampliano le possibilità creative degli utenti. Se prima l’esperienza era limitata a pochi effetti automatici, oggi il sistema si apre alla personalizzazione attraverso prompt testuali. Consente così di descrivere con parole proprie il tipo di movimento, atmosfera o stile visivo desiderato. In pratica, l’utente non è più spettatore passivo di un algoritmo che decide al suo posto, ma diventa regista di micro-sequenze animate generate a partire dalle immagini personali.

Il cambiamento non è solo estetico. L’introduzione dei prompt avvicina Google Foto a un utilizzo più maturo dell’AI generativa, in cui la creatività umana e la potenza computazionale lavorano insieme. È una mossa che segue la direzione intrapresa da Google con altri prodotti basati su Gemini, puntando su strumenti che non sostituiscono l’utente ma lo accompagnano nella produzione dei contenuti. Va ricordato che l’accesso resta limitato agli utenti maggiorenni e soggetto a soglie giornaliere di utilizzo, una scelta che evidenzia l’attenzione dell’azienda verso un impiego controllato delle risorse e delle tecnologie generative. Al momento la funzione non è ancora disponibile in Italia, ma il percorso di espansione internazionale lascia intendere che l’attesa potrebbe non essere troppo lunga.

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Google aggiunge l’audio e alza l’asticella dell’esperienza multimediale

L’altra novità di peso riguarda l’introduzione automatica dell’audio nei video generati. Non si tratta di un semplice accompagnamento sonoro casuale. Parliamo invece di un elemento che rende le clip più immersive e coerenti con il movimento creato dall’intelligenza artificiale. Questo passaggio segna un’evoluzione importante perché trasforma quello che era poco più di un effetto animato in un vero contenuto multimediale, pronto per essere condiviso sui social o archiviato come ricordo.

Dietro questa evoluzione c’è il motore Veo 3 di Gemini, che consente una gestione più avanzata delle sequenze visive e sonore. Google, in questo modo, rafforza il legame tra le proprie piattaforme e costruisce un ecosistema in cui la produzione creativa diventa sempre più accessibile anche a chi non possiede competenze tecniche. Allo stesso tempo, l’azienda mantiene una distinzione tra utenti standard e abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra di Google One, offrendo a questi ultimi possibilità di utilizzo più ampie.

Nel complesso, l’evoluzione di “Da foto a video” racconta bene la visione di Google. L’azienda intende così portare l’intelligenza artificiale dentro strumenti quotidiani, rendendola invisibile ma concreta.