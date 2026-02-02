Google Chrome spinge sull’AI: Gemini diventa un agente per il browser

Con gli ultimi aggiornamenti annunciati per Google Chrome, l’integrazione dell’AI smette di essere solo un supporto alle ricerche e assume un ruolo operativo, avvicinando Chrome all’idea di vero AI Browser che sta prendendo piede nel settore.

Auto Browse cambia il ruolo di Gemini

La novità centrale si chiama Chrome Auto Browse e ruota attorno a Gemini, che da semplice assistente diventa un agente capace di eseguire azioni. La funzione, disponibile su Chrome desktop, si attiva descrivendo il compito da svolgere direttamente nell’interfaccia di Gemini.

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Auto Browse è progettato per gestire attività articolate e composte da più passaggi. Può navigare tra le pagine, fare clic, compilare campi di testo e interagire con i siti in autonomia. Le operazioni avvengono sul dispositivo, con il supporto di un modello cloud, e vengono sempre segnalate in modo chiaro: Chrome mostra un’icona dedicata, apre una scheda evidenziata e la sidebar di Gemini illustra in tempo reale cosa l’AI sta facendo.

Controllo umano e limiti di sicurezza

Google sottolinea che il controllo resta sempre all’utente. L’operazione può essere interrotta in qualsiasi momento e ripresa manualmente. Le azioni più sensibili prevedono passaggi aggiuntivi: l’uso del gestore password, la conferma di un acquisto o la pubblicazione di contenuti richiedono un’autorizzazione esplicita.

Secondo Google, gli scenari d’uso sono numerosi. Auto Browse può supportare la pianificazione di eventi, il confronto di prodotti, la ricerca di offerte rispettando un budget, oltre a prenotazioni, compilazione di moduli e gestione di abbonamenti. La funzione arriva dopo mesi di anteprima ed è ora in distribuzione negli Stati Uniti per gli abbonati AI Pro e AI Ultra, con un limite giornaliero alle azioni automatiche.

Sidebar fissa e nuove ambizioni

Tra le altre novità, Gemini diventa una presenza stabile nella sidebar di Chrome e non più una finestra separata. L’assistente è anche in grado di comprendere il contesto tra più schede aperte dello stesso sito, semplificando confronti e ricerche.